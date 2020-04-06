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高威電信夥思科　為科學園建造Wi-Fi 6網絡

科技 18:00 2020/04/06

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Macroview宣布，在科學園部署了思科Catalyst 9100作為Wi-Fi 6接入點，涵蓋了香港科學園內的所有建築物。

Wi-Fi 6技術逐漸成主流，市場上已有好幾家廠商推出方案。數位解決方案和託管服務供應商高威電信（Macroview Telecom）今（6日）宣布，與美國互聯網設備製造商思科（Cisco）合作，為香港科學園所有的室內區域部署全港最大型的Wi-Fi 6項目，協助香港科學園內營運的公司租戶無縫協作，促進生態系統不斷發展。

>>>思科新硬件支援WiFi 6　助能源企業IoT管理

>>>【全球大流行】思科亞太區總裁：疫情正重塑全球社會經濟

Macroview宣布，在科學園部署了思科Catalyst 9100作為Wi-Fi 6接入點，涵蓋了香港科學園內的所有建築物。而是次建造的Wi-Fi 6，能夠提供較現時快四倍以上的連網性能，令視像協作更流暢，不會因寬頻不足而造成網絡阻塞。

思科香港及澳門董事總經理林向陽指，網絡連接是推動社會數位轉型的核心。Wi-Fi 6有助防止干擾並提高數據包傳輸效率，並允許彈性擴展和增加新設備，而且能橫跨不同平台的設備提供一致性能，改善網絡協作和採用新的頻寬密集型技術如擴增實境（AR）和虛擬實境（VR），同時支援新的數據驅動應用程式，相信能促進香港企業在無線世界中的發展。

思科香港及澳門董事總經理林向陽指，網絡連接是推動社會數位轉型的核心。（思科資料圖片）

Macroview首席技術官鄧伯雄則表示，Macroview是思科首個合作夥伴，在香港公營機構提供Wi-Fi 6部署，為香港科學園強化智慧園區（Smart Campus）計劃。亦藉此機會吸取更多經驗，預備為更多大型公共設施如交通運輸終端、醫院和會議中心等部署Wi-Fi 6網絡。

>>>【網上展覽】科學園首個網上職業博覽會　3月25日正式上線

責任編輯：曾曉汶

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