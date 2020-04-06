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【全球大流行】 疫情下勤洗手　一文看清趣怪吸like洗手歌（多片）

商業 17:51 2020/04/06

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新冠肺炎疫情下，大家都應提升注意個人衛生。為了鼓勵大眾勤洗手，各地音樂人或機構亦紛紛推出「洗手歌」，連Piko太郎、麥兜亦有教大家正確洗手方法。

戴口罩須配合勤洗手 有效防範新型冠狀病毒

4年前以《Pen-Pineapple-Apple-Pen》全球爆紅的Piko太郎，今次則配合疫情發展，推出洗腦新作《PPAP-2020》洗手歌， 提醒大家「Wash~Wash~Wash」。

非牟利機構春田花花教育基金亦推出「20秒洗手歌」，由麥兜唱出改編自Twinkle Twinkle Little Star的洗手歌，並配上簡單易明的中文歌詞：「齊齊洗手捽捽下，捽啲手指捽啲罅，番梘泡要捽捽下，沖水也要捽捽下，齊齊洗手捽捽下，你隻病毒早抖啦！」 

小朋友神曲〈Baby Shark〉的創作團隊亦將此歌改為〈Wash Your Hands with Baby Shark〉，並配上「Wash Your Hands」、「Grab some soap」、「Rub your hands」等新歌詞，讓小朋友邊聽歌邊學習洗手、用紙巾掩蓋口鼻及打噴嚏的3個正確防疫手勢。

越南衛生部最近亦與歌手合作，改編流行歌曲，教人保持衛生和正確洗手的步驟。越南舞者Quang Dang創作了一段「洗手舞」，更在TikTok平台上爆紅。

新冠肺炎疫情於歐洲肆虐，法國政府亦推出一段防疫宣傳短片，以輕快的音樂配合舞步與手勢，教育國民戴口罩、減少握手、以及在無紙巾情況下打乞嗤的方法。

【新冠肺炎】印度瑜伽導師作「防疫之歌」　提信奉者戴口罩勤洗手（有片）

責任編輯：蘇穎琪

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