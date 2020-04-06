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【港產口罩】新世界月底起免費派發1000萬個口罩　5月月產700萬個

金融經濟 17:32 2020/04/06

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新世界執行副主席鄭志剛宣佈，4月底起將免費派發1000萬個港產口罩。

新世界發展 （00017） 2月宣佈將在本港自設廠房生產口罩，新世界執行副主席兼總經理鄭志剛今日宣佈，4月底起將免費派發1,000萬個港產口罩，並與8個非牟利機構合作，於指定中心設置「自助口罩提取機」，向預先登記的基層及弱勢社群派發輕觸式「口罩提取卡」，讓他們每周憑卡到自助提取機獲取新世界本地生產的1包共5個口罩。

新世界表示，將陸續設置35部「自助口罩提取機」，免費派發口罩10星期至7月初，預計有超過 4 萬人受惠。首階段參與的8個非牟利機構，包括聖雅各福群會、救世軍、香港路德會社會服務處、香港小童群益會、基督教香港信義會社會服務部、香港社區組織協會、鄰舍輔導會及香港基督教女青年會。新世界會與更多非牟利機構合作推展此計劃，設置合共35部自助口罩提取機，透過此渠道派發至少200萬個口罩。

新世界的港產口罩包裝（新世界提供圖片）

4月中起在香港生產醫用口罩

另一方面，新世界會沿用既有安排，通過其他非牟利機構及社福團體，以傳統渠道向有需要人士派發口罩，預計會捐贈數百萬個口罩。集團將於4月中起在香港生產高質素的醫用口罩，首兩條生產線快將進行試產，另外兩條生產線亦將於5月投產，全面生產後估計每月可製造逾700萬個口罩。在4至6月期間， 集團大部分自家生產的口罩將用作捐贈用途，其餘則供公司營運所需使用。

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