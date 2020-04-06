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標普降煤氣評級展望至「負面」 債務升但現金流跌

金融經濟 17:29 2020/04/06

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疫情爆發下，標普預期上半年煤氣的香港及內地燃氣需求勢下降，特別是工商業用戶，預期今年香港燃氣銷售持平。

煤氣 （00003） 早前調整紅股比例後，國際評級機構標準普爾亦最新報告，將煤氣的評級展望由「穩定」下調至「負面」，但維持其評級為「A」。標普認為，煤氣2019年經營現金流持平，債務卻不斷增加至一定規模，相信新冠肺炎疫情、低油價及暖冬三者夾擊下，將拖慢煤氣的復甦步伐。

相關文章：【煤氣股價】煤氣再挫逾一成　股息率仍未達3厘

標普指，煤氣的信貸穩定性，繫於管理層能夠在外圍環境較動盪時及需求可能復蘇時，透過控制資本開支、投資，及採取較彈性的派息政策，去落實緊慎的財務管理。

去年內地售氣量增長放緩至11%

煤氣去年的業績令人失望，標普稱，煤氣持續增加資本開支及投資，過去兩年，每年投資在城市燃氣、燃氣庫存裝置及新能源相關業務達60億至70億元，導致債務不斷上升，但其現金流增長卻追不上債務增長，是下降煤氣評級展望的主要原因。

去年煤氣在內地售氣量增長由15%至20%，放緩至11%，售氣毛利率亦受壓，而疫情爆發下，上半年香港及內地對燃氣需求勢下降，特別是工商業用戶，預期今年香港燃氣銷售持平，內地售氣量增長3%至5%。

看好煤氣明年業績表現

標普認為，疫情過後，煤氣財務能力會因資本開支減少及售氣量回升而改善，加上香港燃氣業務維持穩定，內地售氣量明年亦可能回升至7%至9%，看好明年業績表現。

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