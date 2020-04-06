  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 19:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐不派息】想短炒滙豐？明日有一好消息！

金融經濟 18:33 2020/04/06

分享：

如果內地投資者趁滙豐接連大瀉後趁低吸納，或能支撐滙豐短期表現。(陳靜儀攝)

重磅股滙豐控股 （00005） 經過連日急插後，周一（6日）終於隨大市反彈，升2.8%，跑贏恒指。如果投資者仍希望部署滙豐，極短綫而言或可留意北水重新開閂的利好憧憬，皆因北水上月連番增持滙豐。

港股通自上周四起，連續3個交易日閂閘，惟明天起將重新開通3日，如果內地投資者趁滙豐接連大瀉後趁低吸納，或能支撐滙豐短期表現。

相關文章：【滙豐不派息】9厘息率化水又如何？北水今日照買4.3億元滙豐

相關文章：【滙豐不派息】任志剛暗示撐滙豐遷冊香港　「不向投資者派息怎會正確」

 

事實上，即使滙豐上周三突然取消派息，令9厘息率化整為零，惟港股通當日仍然錄得4.33億元滙豐港股通淨買盤，反映息口吸引力縱然失去，內地投資者仍喜歡滙豐。滙豐一向甚受北水青睞，單單上個月，港股通的滙豐淨買盤，已達59.1億元。

值得注意的是，今輪由疫情引發的經濟衝擊當中，能源及金融公司最先倒下，明顯反映相關行業屬衰退風眼，投資者若希望現時買入滙豐作長綫部署，隨時要有捱價及「接飛刀」的心理準備。

相關文章：【滙豐不派息】摩通：收息別撈滙豐渣打　工中建農更可取

相關文章：【滙豐不派息】梁振英：史美倫、利藴蓮可辭非執董抗議

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

香港股票 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股通 北水流入 美股 增持 派息 金融 低吸

上一篇文章

美股道指期貨升逾700點　恒指夜期跌約25點（不斷更新）

下一篇文章

【商場減租】新地商場3月再減租　4月正評估疫情影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
美股道指期貨升逾700點　恒指夜期跌約25點（不斷更新）
美股道指期貨升逾700點　恒指夜期跌約25點（不斷更新）
【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）