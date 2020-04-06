【滙豐不派息】想短炒滙豐？明日有一好消息！

▲ 如果內地投資者趁滙豐接連大瀉後趁低吸納，或能支撐滙豐短期表現。(陳靜儀攝)

重磅股滙豐控股 （00005） 經過連日急插後，周一（6日）終於隨大市反彈，升2.8%，跑贏恒指。如果投資者仍希望部署滙豐，極短綫而言或可留意北水重新開閂的利好憧憬，皆因北水上月連番增持滙豐。

港股通自上周四起，連續3個交易日閂閘，惟明天起將重新開通3日，如果內地投資者趁滙豐接連大瀉後趁低吸納，或能支撐滙豐短期表現。

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事實上，即使滙豐上周三突然取消派息，令9厘息率化整為零，惟港股通當日仍然錄得4.33億元滙豐港股通淨買盤，反映息口吸引力縱然失去，內地投資者仍喜歡滙豐。滙豐一向甚受北水青睞，單單上個月，港股通的滙豐淨買盤，已達59.1億元。

值得注意的是，今輪由疫情引發的經濟衝擊當中，能源及金融公司最先倒下，明顯反映相關行業屬衰退風眼，投資者若希望現時買入滙豐作長綫部署，隨時要有捱價及「接飛刀」的心理準備。

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