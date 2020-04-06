【新冠肺炎】貿發局推3個月免費計劃　助初創應對疫情、擴展市場

▲ 貿發局今年再次舉辦初創企業培育計劃「創業快綫」。（貿發局提供）

新冠肺炎疫情蔓延全球，香港貿發局為初創企業推出為期三個月的免費計劃，提供法律、會計、人力資源、廣告營銷、風險管理及貿易融資等方面的諮詢服務。參加者更可以優惠價，參與香港貿發局的推廣活動。

貿發局即將推出網上推廣服務「免費試用」方案。協助初創通過「貿發網採購平台」，擴展買家、投資者及夥伴網絡的同時；亦會推出「創業新聲」專訪系列，講述香港初創的成功故事。

【新冠肺炎】疫情下網上銷售不跌反升 貿發局籲企業趁機檢視營運

【新冠肺炎】生產力局恢復特別安排 課程改網上遙距進行

第3屆創業快綫 受惠初創增至20間

貿發局今年再次舉辦初創企業培育計劃「創業快綫」。協助初創企業拓展市場、擴建人脈、增加曝光及尋覓夥伴。香港貿發局助理總裁梁國浩表示，今次把「創業快綫」受惠名額增至20間，冀初創企業有更多機會，到世界各地參展廣拓商機的同時；期望此計劃協助發展相對成熟的初創逐步壯大，成為錄得盈利及可持續發展的企業。

▲ 香港貿發局助理總裁梁國浩表示，今次把「創業快綫」受惠名額增至20間。（貿發局提供）

初創只要符合以下條件即可參加：

1. 成立五年以內

2. 集資額低於1,000萬美元

3. 核心業務設於香港的初創企業

4. 產品或業務聚焦六大創新科技之一，即人工智能和機械人、大數據、生物科技、物聯網、金融科技或智慧城市

是次「創業快綫」的截止報名日期為今年5月8日。評審將根據報名資料，甄選50間入圍初創企業，並經過個別面試，篩選初創企業進入6月舉行的決選。

【新冠肺炎】數碼港金融從業員培訓 今網上開課

成功的20間初創企業，可免費參與一系列由貿發局舉辦的活動，包括：

1. 本地和海外貿易展覽和推廣活動，與買家及投資者會面交流；

2. 商貿考察團，到訪具有發展潛力的初創樞紐；

3. 與成功企業家交流會面，領略致勝之道；

4. 與潛在合作夥伴及投資者洽商的商貿配對環節，及

5. 助初創掌握營商技巧及市場情報的工作坊。

網上服務中介平台 助解日常生活難題

責任編輯：馬意文

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l