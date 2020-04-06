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【小米10周年正日】雷軍：手機行業慘烈要微笑面對　發起一人一票投「金句」

金融經濟 17:19 2020/04/06

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雷軍微博表示，十年前的今日，有一家叫「小米」的公司在中關村悄悄開業了。

小米 （01810） 迎來10周歲生日，雷軍今日連發多條微博表示，回想創業十年歷程，感慨萬千。他在文中提到，十年過去，感到欣慰的是小米沒有被困難擊敗，在挫折中越來越強大，認同小米的用戶越來越多，期盼未來十年新輝煌。

小米收市報價10.5元，升2.34%，成交額為9.47億元。

雷軍表示，今天是小米十周歲生日，過去十年無數記憶留在他心中，仿佛就在昨日。他續稱，堅持發微博的習慣還是挺好的。

紀念這個特殊的日子，我和夥伴們一起重走了小米的創業路：從中關村保福寺橋的銀谷大廈起步，到望京的捲石天地，再到清河的五彩城，最後到自己建的小米科技園。

他指，小米與同業努力下，世界手機前6的企業有4家為中國公司，中國手機企業已經佔據全球；小米成為中國製造及中國設計的名片，世界各地有小米的粉絲。且使用生態鏈，將小米模式複製到100多個行業，改變很多領域。

相關文章：小米創辦人雷軍分享企業「過冬錦囊」 要生存「現金為王」

手機行業慘烈 要微笑面對

雷軍昨日亦發文自問，假如回到十年前，還會創辦小米嗎？

會 ​​​，創業不是一件輕鬆的事情，但喜歡創業的狀態，喜歡做點自己覺得偉大的事情 ​​​。

他又問，如果回到十年前，會給自己什麼建議？

 一定要莫名其妙的自信，無論遇到多大的困難！手機行業非常慘烈，不過沒什麼，微笑面對就好。

 另外，雷軍發起「小米金句」微博投票。當中票選最高的金句為「永遠相信美好的事情即將發生」，獲得3.4萬網友投票，其次為「小米為發燒為生」。

 

相關文章：【小米新機】小米傳正研發1.5億像素手機 預計第四季發佈

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