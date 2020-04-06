【滙豐不派息】摩通：收息別撈滙豐渣打　工中建農更可取

▲ 滙豐停派股息後，摩通狠削其目股價3成至42元。（資料圖片）

英倫銀行強硬干預英資銀行派發股息，滙豐 （00005） 、渣打集團 （02888） 股價連日來急挫。券商摩根大通最新因應環球經濟衰退、停派息調整預測，將滙豐目標價大削3成至42元，維持「中性」評級，並揚言目前撈底滙豐仍過早。

滙豐終止7連跌，今日曾反彈至最高39.2元，最新收報38.95元，全日升2.8%；成交額23.65億元。

摩通指，自停派息消息宣布後，滙豐及渣打股價分別累挫12%及8%，遠超恒指同期的跌1.3%。即使滙豐現價市帳率只有0.6倍屬吸引水平，但就認為目前撈底仍然過早，主要考慮短期內正面催化劑有限，而且疫情對業務仍存有不確定性，即使保留股息有助提高資本水平，但在現環境下加快投資的機會極微，對股本回報率形成更大壓力。

就滙豐及渣打暫停派息，摩通預期兩行將於明年上半年恢復派息，而2020財年的末期息亦有機會分派。

若投資者偏好高息銀行股，摩通直言由於歐央行及英倫銀行短期的取態會偏向較審慎，直言會傾向選擇「工中建農」四大國有行，平均股息率有6.4%，而且監管風險較環球同業更低。

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