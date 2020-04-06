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【疫境營商】葉氏化工設消毒用品品牌「葉士EUCA」 料4月中推出

金融經濟 17:17 2020/04/06

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葉氏化工副行政總裁葉鈞表示，溶劑次季出口情況不樂觀。

受新冠肺炎疫情拖累，全球防疫用品供不應求，不少企業「踩過界」加入生產行列。葉氏化工 （00408） 表示，本月中將推出自家品牌「葉士EUCA」，提供高效能消毒殺菌產品，包括保濕搓手液、消毒洗手泡沫，以及桉樹消毒噴霧，產品除了捐贈給客戶或機構，亦會尋求與本港綫上銷售平台及與零售商接洽。

葉氏化工副行政總裁葉鈞表示，公司對原料較為理解，增加優勢，又指在生產消毒殺菌產品上沒有限制，反而主要是視乎原料供應決定生產量。

去年營業額跌15% 純利升47%

去年葉氏化工營業額跌15.5%至104.6億元，主因單體溶劑銷售單價下滑，加上追求高質素銷售導致銷售量下跌1%。惟受惠於塗料、油墨和潤滑油業績帶動，去年純利按年升47.7%至2.73億元，毛利率升2個百分點至14%。

溶劑業務為公司主要收入來源，由於原材料價格下跌導致產品單價下滑，去年營業額跌17%至74億元。葉鈞指，近日油價下跌令溶劑個別的原材料有下行壓力，但整體影響不大，惟出口佔一定營業額，受疫情影響，4月出口幾乎停頓，故對次季出口情況不樂觀。

去年塗料業務由虧轉盈，錄得經營溢利約5660萬元。葉氏化工表示，未來將專注建築塗料及及家俱業務，計劃與國內知名房地產發展商合作，以及增加專賣店數目。此外，油墨去年經營溢利按年增1.4倍。問及疫情影響，葉鈞坦言，塗料及油墨的表現「一般般」，由於油墨涉及較多民生類產品，故生意較塗料好，並表示現時較為擔心次季生意。

財務總裁何世豪表示，未來會多關注應收帳目方面，但公司合作伙伴的規模較大，相信「出事」機會不高。

華南生產基地料2021年底投產

另外，葉氏化工計劃於華南珠海高欄港工業園興建生產基地，葉鈞透露，目前還在買地階段，預計斥資幾千萬，期望明年底可投產。

葉氏化工早前增持中國汽車保養連鎖品牌大嘜養車股權至61%，成為單一控股股東。截至2019年12月底，大嘜養車於內地擁有85家店舖。葉鈞指，目前所有門店已經恢復營業，目標在今底前增加至超過150間店舖。

派息方面，去年公司派末期息每股13仙，按年增25%，全年派息共20仙。

消毒用品品牌「葉士EUCA」預計4月中正式推出。

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