【中國封關】民航局：每日由空路入境人數減至3000人

▲ 民航局指，每日由空路入境中國內地的人數減至3000人

中國民航局3月底因應新冠肺炎工作，要求每家航空公司對一個國家只留一條航綫，每周最多一個航班。民航局今日（6日）指出，措施實行首8日（3月29日至4月5日），累計入境國際客運航班112班。通過航空口岸入境的人數，從政策實施之前的每天2.5萬人左右減至不足3,000人。

疫情持續擴大下，多家航空公司已剎停絕大多數服務，本港國泰航空 （00293） 早前宣布大減96%運力時，宣布國泰港龍航空將營運北京、上海浦東，各每週3班航班。

內地航空股今日表現靠穩，南航 （01055） 升0.3%、國航 （00753） 升0.4%，東航 （00670） 就升1.1%。

香港大舉限制入境後，4月首5日日均從機場入境的人數仍有900人，可見內地空路入境人流如陷冰封。

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