【印度疫情】印度火車變醫院 2000人爭1床位

▲ 印度鐵路關閉，火車停駛期間，變身成為臨時醫院。（法新社）



新冠肺炎疫情演變成全球大流行，不少發達國家的醫療體系都頻臨崩潰，發展中國家的防疫措施不足，醫療設備落後，疫情爆發起來更加不堪設想，印度便是其中一個重災區。在印度總理莫迪宣布封關，關閉交通後，當地鐵路公司將20,000個閒置的火車車廂，改裝變身成隔離病房，成為一間全國流動的臨時醫院，隨時候命。

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印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）早在3月25日宣布封關鎖國至4月11日，以遏制病毒傳播，期間會關閉全國鐵路。美國有線新聞網絡（CNN）報道，這次是堪稱全球第四大鐵路、亞洲歷史最悠久的印度鐵路，167年來首次停運。印度鐵路公司（Indian Railways）身為全國最大僱主，同時營運全國125間醫院，動員醫療專家幫手，將火車改裝成醫院。改裝後，每個車卡可容納16名病人，以及一個護士站、醫生房間、醫療器材及藥物補給站。

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在新冠肺炎疫情爆發前，印度當地的床位已遠遠不夠。據經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，印度全國平均每2000人爭1個床位。

今次火車變身，可謂駕輕就熟，因火車醫院早有先例。遠在1991年，印度鐵路公司、印度健康部合作建立健康快車（Lifeline Express），由國際金融協會 （Institute of International Finance）,國際慈善組織和印度企業資助；在過去29年間，健康快車曾穿越印度19個省，為超過10萬人診治。

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截至香港時間今日（6日）下午4時，印度單日新增確診726人，328人康復、118人死亡、累積總確診4314人。



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