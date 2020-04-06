【Home Office】三星夥Cisco推數碼白板方案　增綫上會議效率

▲ 近期綫上會議需求增，不少科技公司推出綫上會議工具。三星（Samsung）最近宣布，與Cisco共同推出綫上工具 Webex on Flip，助企業進行綫上會議。

近期綫上會議需求增，不少科技公司推出綫上會議工具。三星（Samsung）最近宣布，與Cisco共同推出綫上工具 Webex on Flip，助企業進行綫上會議。

Webex on Flip結合三星數碼白板Flip 2與Cisco Webex Room Kit Mini的功能，用戶可在會議中使用數碼白板Flip 2書寫，一邊進行會議筆記。Webex on Flip設有「實時共同協作」功能，容許多名會議參與者實時分享屏幕，參與者可在同一屏幕進行編輯及書寫，亦可使用註解工具、刪除或添加內容，增加會議效率及互動性。

Webex on Flip及數碼白板Flip 2均支援無綫連接，允許用戶透過個人電腦或手機與其他人分享內容，並可連接到個人的裝置，數碼白板Flip 2將與設備同步操作，實時共享及控制內容。

另外，Webex on Flip提供高質清晰的影像，採用人工智能（AI）功能，將會議參與者臉部調校至屏幕中間，並消除背景雜音，透過優化模式減少視像播放延遲、消除迴聲和口形同步等問題。

＜＜Facebook正式推出電腦版Messenger 可免費進行視像聊天

＜＜【Home Office】Zoom推出「Zoom Phone」 即時進行電話會議

責任編輯：李寶如

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l