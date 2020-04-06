【滙豐不派息】滙豐股價除淨後不派息　股價中除淨額哪裏去了？

▲ 滙豐2月底除淨後，4月1日才宣布不派息，股價中除淨的錢無疫而終。

滙豐 （00005） 小股東表示，除淨前買入滙豐收息，根據原先的派息步驟，2月28日已登記於主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊內的股東，將於2020年4月14日收取0.21美元（折算約1.63港元）股息。不過，滙豐4月1日宣布取消派息，令總額約337億元的「已除淨」末期息資金，重新保留在滙豐之內，突顯除淨前買股等收息的投資做法，風險急升溫。

滙豐除淨前一周股價約55至57元水平，一手為（400股），假設入貨價為46元，一手為18400元，買入數日股價便除淨，以末期息0.21美元計，股價除淨按理跌1.63元，至44.37元，股息收652元，不過股票價值跌至17748元，股票價值及派發股息相加，即是18400元，除淨前或除淨後買，本來無分別，不過滙豐突然取消派末期息，投資者在除淨前買，便無手無端損失652元。

滙豐除淨日原先扣起了將會派發的股息，應該發回股價內，不過，由於取消末期息，市場情緒欠佳，股價急挫，交易系統並未有明確顯示股息已撥回股價的相關數據；亦由於取消派末期息，亦無所謂在股價中已扣起的股息，令除淨了的股價，究竟去哪裏？成為滙豐股東的疑問。

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