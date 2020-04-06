香港政府下了禁聚令，不許4人以上的人群聚集，看來，地產發展商的售樓計劃會暫停，二手樓的買賣相信也會減少。許多活動暫停了，婚宴被取消，相信一些打算在今年結婚的人，也許會考慮改到明年才結婚，這就影響了剛性需求。當然，有些人還是相信一紙婚約才是愛情的保障，他們也許會先註冊結婚，遲些才正式擺酒搞婚宴。實際上，這種情況在新加坡很流行。原來，在新加坡單身的年輕人是不可申請組屋。想申請組屋，一定得先結婚，之後才申請。但是，結婚之後一對新人要住哪裏？

因此，多數新加坡的年輕愛侶會先註冊姞婚，但是男女各自住在自己父母的家，然後一起去申請組屋。在新加坡，申請組屋有如在香港買樓花，申請後一般還得等一兩年，組屋才正式落成，可以入伙。



如果香港的新冠肺炎疫情沒有好轉，目前的禁聚令也許不止14天，相信會迫使一些年輕愛侶改為先註冊後搞婚宴，剛性需求會向後推。

現在，愈來愈多地產代理商要求特區政府因應疫情而放寬「辣招」，估計機會不大，理由是在目前疫情緊張的情況之下，估計特區政府不會多事。在香港，特區政府搞甚麼，都會有人罵，如果放寬「辣招」樓價升了，一定有人罵，樓價跌了，也同樣有人罵。反正，目前所有的「辣招」都不針對買樓自住的首次置業者，這些人不必付任何辣招稅，這些人的置業才是特區政府所關心的事。在特區政府眼中，地產代理是一門波動性很大的行業，高峰期前綫地產代理月入百萬，這時候，人人爭着入行當代理，低潮時代理商會減少分店炒人，前綫代理的人員數量也會因此而減少。因此，相信崇尚自由經濟的特區政府，會任這個行業自我調整。



對了，香港的所謂「辣招」，與新加坡的「辣招」幾乎一模一樣。當年，兩地政府是在互相模仿情況下，創造出幾乎一模一樣的「辣招」，今年新冠肺炎爆發，新加坡政府已經第二度推出援助基金，總額550億坡元（3,000億港元），而且說正構思第二輪援助計劃，相信香港特區政府也不會落後於人，推出新一輪的援助計劃。地產代理商與其要求放寬「辣招」，不如更直接地要求特區政府支助，減少這個行業的失業問題。目前全世界的政府，都在想辦法減少失業問題，方法多是直接支助僱主代付相當大比例的僱員工資。

本文節錄於650期《iMoney Wealth》置業安居。