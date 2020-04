【油價大戰】惠譽：倘OPEC+談判無果 油價恐冧至個位數

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)視像會議料延遲至周四舉行,俄羅斯主權基金放風稱沙特、俄羅斯接近達成共識,但減產談判涉及複雜政治博奕,屆時主要產油國能否有協議仍存變數。惠譽(Fitch)估計,若談判破裂,油價恐進一步下瀉,跌至只剩個位數。

惠譽報告指,石油供應增加,但需求卻減少,可導致出現每日2000萬桶的餘裕,為石油市場帶來極大壓力,雖不至超出石油儲存容量,但油價可跌至個位數字。

美國作為主要產油國之一,油價回穩,美國亦受惠,俄羅斯及沙特據報正聯手威脅美國加入,否則情願不減產,玉石俱焚,故美國的意願對減產協議能否成事相當關鍵。

但分析認為美國油企願意加入機會頗低,石油市場調查機構Westwood Global Energy Group部門主管Thom Payne稱,美國石油業相當分化,直言:「要找到一個平衡點,令所有人都同意減產,將是非常非常困難。(trying to get an equitable position where they can all cut, that’s going to be very, very difficult)」

記者:林建忠

