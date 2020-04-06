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【油價大戰】惠譽：倘OPEC+談判無果 油價恐冧至個位數

環球經濟金融 16:31 2020/04/06

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石油輸出國組織及盟友（OPEC+）視像會議料延遲至周四舉行，俄羅斯主權基金放風稱沙特、俄羅斯接近達成共識，但減產談判涉及複雜政治博奕，屆時主要產油國能否有協議仍存變數。惠譽（Fitch）估計，若談判破裂，油價恐進一步下瀉，跌至只剩個位數。

惠譽報告指，石油供應增加，但需求卻減少，可導致出現每日2000萬桶的餘裕，為石油市場帶來極大壓力，雖不至超出石油儲存容量，但油價可跌至個位數字。

【油價大戰】俄主權基金放風 沙俄「非常非常接近」共識

油價下跌紐約期油跌逾7%　報道指OPEC+會議推遲至周四召開

美國作為主要產油國之一，油價回穩，美國亦受惠，俄羅斯及沙特據報正聯手威脅美國加入，否則情願不減產，玉石俱焚，故美國的意願對減產協議能否成事相當關鍵。

但分析認為美國油企願意加入機會頗低，石油市場調查機構Westwood Global Energy Group部門主管Thom Payne稱，美國石油業相當分化，直言：「要找到一個平衡點，令所有人都同意減產，將是非常非常困難。（trying to get an equitable position where they can all cut, that’s going to be very, very difficult）」

【油價暴瀉】減產無料到？OPEC+會議押後 沙俄隔空罵戰

【油價暴瀉】沙特還擊快狠準 隨時一石二鳥（訂戶專享）

記者：林建忠

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