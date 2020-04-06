近日不少知名人士叫政府撤銷打擊樓市的辣招，上星期更說，新加坡準備撤辣，叫香港政府不要輸給新加坡，要早過當地撤辣，結果新加坡政府推出2,500億美元救市方案，半隻字都沒有提及撤辣，如果香港政府收到訊息後，急不及待撤辣，倒頭來可能被新加坡取笑。

在這抗疫困難的時候，有很多事可以做為何偏偏要去撤辣？若真實行，香港政府官員真的痴綫了。事實上，叫政府撤辣的人，所用口號是「抗疫救市」，救地產、救百業，就算這個講法是沒有錯，在14日「隔離令」下，笑問客從何處來，有幾多人可以到香港買樓，單靠香港已有物業的業主購買力，不足以令樓市有正常成交量。至於未有樓的市民，撤辣反而不利他們，會直接降低他們的購買力，撤辣基本是浪費彈藥，或者是頭痛醫腳趾。

大多數要求政府撤辣的人，都與物業代理行業有關。他們認為政府撤辣，成交量一定會增加，令到物業代理可以生存，筆者相信如果政府這樣做，一定會被人說偏幫地產界，現在各行各業都受到新冠疫情所累，從4月1日開始，不少名店食肆要暫時休業，美其名是疫情過後會東山復出，但筆者估計，最少有一半不會再營業，尤其是那些不是自己舖位的食肆。如果政府在這困難的時候，為了偏幫物業代理爭取多一些生意而撤辣，筆者相信有關官員一定會被罵，所以大家不要迫政府撤辣。不過，就算迫也沒有用，政府一定不會撤。



筆者認為，業界不但不應該叫政府撤辣，地產商更應該響應政府防疫措施，暫時停止開售新樓盤，萬一在售樓集結時出現確診族群，一定會受千夫所指，而且賣樓不同食飯，中午不吃，晚餐亦毋須吃雙份，地產商暫停賣樓，購買力只會積聚，不會消失。如果在疫情之後才賣樓，不但買家較有信心，而且積聚下來購買力，會造成一個轟天動地的「小陽春」，甚至可以叫「大陽春」。

現在賣樓，即使全部售罄，老闆都不會滿意。他們會認為，如果在疫情過後才賣樓，一定會賣到更好價，所以，地產商不如疊埋心水，待疫情過後才推新盤，一於不食三番食爆棚，不要小陽春要大陽春。

本文節錄於650期《iMoney Wealth》鑑古知今。