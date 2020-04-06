【新加坡派錢】再派逾3000抗疫 一周即到手

▲ 【新加坡疫情】政府再派錢逾3千 約1周可到手

新加坡疫情持續，新加坡經濟受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的衝擊浮現。新加坡政府推出第三輪紓困措施，規模達51億新加坡元（約275.7億港元）。新紓困措施包括本月向年滿21歲人士派600坡元（約3,242港元）、為每名企業員工提供75%薪酬補貼等。

新加坡副總理兼財政部部長王瑞杰表示，大部份符合條件的年滿21歲人士，會在4月14日之前收到此筆款項，款項會直接存入民眾的指定銀行戶口，其餘人士則會在本月30日起陸續收到支票。

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另外，政府早前提出向中低收入的年滿21歲人士，派發300至600坡元、育有新加坡籍子女的家長可獲派300元坡元等的措施，則會提前在6月派發。

除了派發現金補貼，第三輪紓困措施亦包括向所有聘請新加坡員工的企業，提供每名員工75%的薪酬補貼。當局指，所有本地員工首4,600坡元薪金可獲補貼，即使員工薪金超過4,600坡元，僱主亦能獲得每名員工高達3,450元的補貼。

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新加坡政府又指，會將豁免4月份的外勞稅，亦會向僱主退回每名外勞的750坡員稅款、而在政府管理的房地產營業的工業、辦公室和農耕租戶則會免租1個月。

疫情爆發之今，新加坡已推出三輪紓困措施，計及之前兩輪的措施，總撥款高達599億坡元，佔新加坡國內生產總值（GDP）約12%。

除了新加坡，多國亦因疫情推出紓困措施。在英國，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）早前指，關閉全英國的酒吧等餐飲娛樂場所措施會對英國業界造成巨大影響，宣布為了避免員工因此遭到解僱，政府會負擔員工80%薪金，上限每個月2,500英鎊（約22,675港元），亦會補貼自僱人士每月收入80%，以過去3年每月平均利潤計算。

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