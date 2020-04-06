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【滙豐不派息】滙豐股價終反彈 期權交易透視恐懼漸過

金融經濟 16:28 2020/04/06

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滙豐 （00005） 上周三公布取消派發去年末期息後，股價連日大跌後，今日終見反彈，股價最多升逾3%跑贏大市。惟滙豐股價反彈成交稍減，加上期權市場交易仍以認沽期權位主導，反映機構股東的恐懼漸過，炒家亦不再一面倒看淡。

期權認購/認沽比率 回升至57:43

滙豐收市升1.05元或2.8%，報38.95元，全日成交稍減至不足24元，較上周五縮減逾3成。

滙豐反彈雖未獲成交配合，惟期權市場成交更反映，大戶對滙豐後市再大跌的恐懼已漸過。以匯豐4月股票期權交易看，認購期權成交合約近8,700張，認沽期權成交約6,500張，認購/認沽比率約為57:43，即滙豐股票期權成交有近六成為在認購期權。

股東不再急買認沽權  為持倉買保險

相對之下，滙豐4月股票期權成交的認購/認沽比率，已較上周五的19:81，反映有逾八成交投集中在認沽期權，今日交投已扭轉上周五一面倒看淡的局面。

滙豐認沽期權成交活躍，除反映有炒家看淡滙豐後市表現，部份亦顯示有投資者以買入認沽權，為滙豐持倉股價下跌風險作對沖。現滙豐認購期權成交已增至逾半，反映炒家大戶看淡後市，或急於買入認沽期權為持倉買保險的情況已扭轉。

撰文：劉德斌

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股票 期權 成交 股票期權 滙豐控股（00005）

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