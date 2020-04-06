  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐不派息】梁振英：史美倫、利藴蓮可辭非執董抗議

金融經濟 16:28 2020/04/06

分享：

對於滙豐取消派息，梁振英認為，香港和內地的股東們吵吵嚷嚷並沒有用，因為打官司是「拳頭在近，官府在遠」。

滙豐控股 （00005） 取消派息及停派息之事，引起市場熱議。前特首梁振英再在facebook就滙豐不派息一事發文，呼籲「兩位在滙豐的香港人非執董辭職」，即希慎 （00014） 主席利藴蓮及港交所 （00388） 主席史美倫，以及「在香港和內地的業務上杯葛滙豐」。

籲杯葛匯豐

對於滙豐取消派息，梁振英認為，香港和內地的股東們吵吵嚷嚷並沒有用，因為打官司是「拳頭在近，官府在遠」的事。但有兩件事可以做表示不悅，「一是兩位在滙豐的香港人非執董辭職；二是我們在香港和內地的業務上杯葛匯豐」。梁振英又指，即使有錢也不要買滙豐，原因是「滙豐在英國的高層目前還不會為我們中國人打工；渣打 （02888） ，同理。」

倡建香港銀行

他建議，利用中國的龐大市場、結合香港的監管和人才，以疫後的振興經濟工作為切入點，香港官民合辦一家以香港為總部的國際級銀行，並賦予發鈔權，做一家名實相符的香港銀行（The Hong Kong Bank）。他提議，中環郵政總局和旁邊相連的空地可以直接批給這家銀行，不必招標，地價作為政府股本一部分。

他稱，過去不斷有人建議說香港要辦一個類似主權基金的政府投資機構，辦「香港銀行」是天時地利人和三者俱全。

相關文章：

【滙豐不派息】小股東聯盟提四要求未提遷冊 要求滙豐一星期內回應（不斷更新）

【滙豐不派息】梁振英：大家不要信滙豐會遷冊回港

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

立即訂閱專享無間斷美股分析

香港股票 香港交易所（00388） 希慎興業（00014） 渣打集團（02888） 史美倫 梁振英 銀行 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【餐飲復工】海底撈北京門店恢復堂食 菜品加價6%減分量

下一篇文章

【滙豐不派息】滙豐股價終反彈 期權交易透視恐懼漸過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
恒生指數全日升513點收復20天綫　滙豐升2.8%終止7連跌（不斷更新）
恒生指數全日升513點收復20天綫　滙豐升2.8%終止7連跌（不斷更新）
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）