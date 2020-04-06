【滙豐不派息】梁振英：史美倫、利藴蓮可辭非執董抗議

▲ 對於滙豐取消派息，梁振英認為，香港和內地的股東們吵吵嚷嚷並沒有用，因為打官司是「拳頭在近，官府在遠」。

滙豐控股 （00005） 取消派息及停派息之事，引起市場熱議。前特首梁振英再在facebook就滙豐不派息一事發文，呼籲「兩位在滙豐的香港人非執董辭職」，即希慎 （00014） 主席利藴蓮及港交所 （00388） 主席史美倫，以及「在香港和內地的業務上杯葛滙豐」。

籲杯葛匯豐

對於滙豐取消派息，梁振英認為，香港和內地的股東們吵吵嚷嚷並沒有用，因為打官司是「拳頭在近，官府在遠」的事。但有兩件事可以做表示不悅，「一是兩位在滙豐的香港人非執董辭職；二是我們在香港和內地的業務上杯葛匯豐」。梁振英又指，即使有錢也不要買滙豐，原因是「滙豐在英國的高層目前還不會為我們中國人打工；渣打 （02888） ，同理。」

倡建香港銀行

他建議，利用中國的龐大市場、結合香港的監管和人才，以疫後的振興經濟工作為切入點，香港官民合辦一家以香港為總部的國際級銀行，並賦予發鈔權，做一家名實相符的香港銀行（The Hong Kong Bank）。他提議，中環郵政總局和旁邊相連的空地可以直接批給這家銀行，不必招標，地價作為政府股本一部分。

他稱，過去不斷有人建議說香港要辦一個類似主權基金的政府投資機構，辦「香港銀行」是天時地利人和三者俱全。

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