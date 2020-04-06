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【全球大流行】民眾留家避疫　拼圖遊戲銷量大增

商業 16:30 2020/04/06

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除了遊戲機Switch的《集合啦！動物森友會》成搶手貨外，在美國，拼圖遊戲產品銷量亦急升。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情於全球蔓延，大部分人都減少外出，選擇留在家中避疫。除了遊戲機Switch的《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）成搶手貨外，在美國亦愈來愈多人開始花時間在拼圖遊戲上，帶動有關產品銷量急升。

【Switch】《集合啦！動物森友會》大熱 任天堂Switch成搶購對象

動物森友會熱爆全球　婆婆級玩家也沉迷【有片】

據CNBC報道，疫情導致大部分美國人處於在居家隔離狀態，當地消費者正在搶購一些需長時間才能完成的室內游戲，如拼圖遊戲。遊戲產品製造商Ravensburger北美行政總裁Filip Francke表示，過去兩週其公司在美國的拼圖銷售增長達370％，成為公司136年歷史以來最高銷量。在去年，該公司平均每分鐘售出7套拼圖，而現在每分鐘售出近20套。Filip Francke明白拼圖不是必需品，但相信，就目前而言確有很大的市場需求。

事實上，對上一次拼圖需求激增要追溯至1933年經濟大蕭條時期。美國貝茨學院經濟學榮譽教授Anne Williams解釋，在經濟不穩定的時期，不少美國人會透過拼圖遊戲緩解壓力，此情況並非罕見。

【新冠肺炎】宅在家避疫情　免費遊覽博物館、欣賞經典歌劇

責任編輯：蘇穎琪

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