Apple宣布生產醫用防護面罩　每周供應逾100 萬個

新冠肺炎肆虐全球，美國疫情尤其嚴重，正面臨醫療物資不足。蘋果公司宣布，生產醫用防護面罩，料每周可供應逾 100 萬個，首批產品已於上周送往美國加州矽谷的醫院。

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蘋果公司總裁庫克（Tim Cook）周日（5日）在 Twitter 上載短片，他表示公司內不同部門，包括產品設計、工程、營運及包裝部門，與不同的供應商合作，設計及生產醫用防護面罩。首批面罩已在上星期運到美國加州聖克拉拉谷（Santa Clara Valley）的凱薩醫院（Kaiser hospital facilities），並指得到醫生們非常正面的回應。

面罩的設計可以鋪平存放，每盒100個，每個面罩不需2分鐘便能完成組裝，而且十分容易調整。公司會在美國及中國採購及製造面罩，預計由本周末起，能每周供應逾100 萬個。現正與美國當局及醫療機構合作，向最有需要的機構提供面罩，並計劃未來能將面罩運到美國以外的地區。

他也在短片中提到，公司透過全球的供應鍵，搜羅了逾 2,000萬個口罩，現已與多國政府合作，確保口罩能捐贈予最有需要的機構。

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