強勢物管股全面拆解　一文睇清10個「最」

物管板塊一直強勢多時，而今次疫情亦對其盈利影響微，居民足不出戶更可能顯生新商機，故近期物管股持續受追捧。近年不少物管公司紛紛來港上市，至今已經有23間在港完成上市集資，而各間物管亦已公布去年2019年業績，是時候做個大比拼，幫他們計計數，找出各間的「最強項」，再從中找出今年跑贏大市之選。

1. 市值

若以市值比較，截至今年3月31日，碧桂園服務（06098）以855億元市值稱冠，是行業的龍頭。而雅生活（03319）及保利物業（06049）則以502億及365億元排第二及第三。

2. 市盈率

市盈率方面，保利物業66.7倍PE最貴，其次是60倍PE的永升生活（01995）。值得留意，排名前10的PE都在30倍以上，估值絕對不平。

3. 在管面積

在管面積是另一個經常用來比較物管規模的指標，彩生活（01778）以3億平方米稱冠，第二及第三分別為保利物業及碧桂園服務，在管面積達2.8億及2.76億平方米，三甲相差不算太大。

4. 在管面積增速

在管面積增速方面，時代鄰里（09928）增速最快，去年增長超過一倍，第二為佳兆業美好（02168），增長72%，第三為雅生活，增長亦達70%。

5. 儲備面積

儲備面積就代表潛在的在管面積增速能力，第一為碧桂園服務，有4億平方米儲備，第二為綠城服務（02869），有2.3億平方米，保利物業則有2.1億平方米排第三。

6. 儲備面積增速

儲備面積增速亦可看到其未來增長能力，藍光嘉寶（02606）以247%排名第一，第二則已經要數到93%的寶龍商業（09909），第三為升79%的永升生活。

7. 合約面積

合約面積包含了未交付的面積，去年最多的為碧桂園服務，緊隨其後的為彩生活及保利物業。

8. 合約面積增速

合約面積增速最快為時代鄰里，主要因去年收購而致面積急升，其次則為永升生活及佳兆業美好。

9. 收入

最實際當然還是看收入，排名第一是龍頭碧桂園服務，去年總收入達96億元。綠城服務及保利物業收入則達85億及59億元位居第二及第三。

10. 收入增速

收入增速方面，排第一的仍然是碧桂園服務，去年增長106%，排第二為永升生活，增長74%，排第三則為新城悅（01755），增長72%。