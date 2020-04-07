風險胃納增科技股領漲 平安好醫生「疫市」破頂

周一港股隨外急升，大市回穩，二綫科技股率先跑出。平安好醫生 （01833） 於周一錄得連升10日並破頂，其他科技股亦造好。港股已走出受疫情拖累的低谷，加上資金湧入科技股，反映市場風險胃納提升，利好後市走勢。

平安好醫生10連升 累漲4成

平安好醫生於周一曾升逾5%，高見85.55元，創上市新高。盡管近日港股仍反覆，受惠綫上醫療的概念，平安好醫生持續攀升，至周一錄得10連升，其間累積升幅約4成，升幅驚人。

其他二綫科網股亦大升，同是綫上醫療股的阿里健康 （00241） 今日更升6%，同程藝龍 （00780） 亦升4%。

周一大市早段反覆，而科技股率先跑出，到午後油市傳來利好消息，傳俄羅斯和沙特已非常接近就石油減產達成協議，市場憧憬油價可穩定，消息令港股隨外圍急升，曾升近600點，並升幅破早前的高位。

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大市進一步企穩，資金率先湧入波幅偏高（high beta）的科技股，反映市場風險胃納回升，利好港股後市表現。

事實上大型科技股ATM，即阿里巴巴 （09988） ﹑騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，以及小米 （01810） 等的走勢，都是大市回穩的指標，這些股份近日亦呈強，就連日前受壓於大股東軟銀沽貨消息的阿里，今日亦升3%。

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從平安好醫生創新高，阿里追落後，反映港股風險胃納進一步回升，大市走勢有再回攀升。加上周二起港股通重啟，北水重臨，將為港添動力。

責任編輯：錢家鋒