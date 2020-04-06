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【疫市營商】壽司郎荔枝角店開幕　預告黃大仙店最快5月開幕

商業 16:13 2020/04/06

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香港壽司郎荔枝角店今日（4月6日）正式開幕，第4間分店黃大仙店將於5月底6月初開幕，但手機預約長期爆滿，應如何預約？（香港壽司郎Facebook圖片）

新冠肺炎疫情下，不少餐廳停業或結業，有日本餐廳卻逆市開分店。香港壽司郎於Facebook公布，第3間分店荔枝角店今日（4月6日）正式開幕，同時亦預告，第4間分店黃大仙店將會於5月底6月初開幕。

香港壽司郎預告，第4間分店黃大仙店將會於5月底6月初開幕。（香港壽司郎Facebook圖片）

【疫市營商】HKTVmall大埔翠怡花園開新店

其實荔枝角店早已於3月25日開始試業，吸引不少港人前往，手機預約亦長期爆滿。壽司郎指，手機App開放60天的預約，由於預約的人數眾多，一般需要最少早一天預約。有網民教路，預約不是每天早上更新，而是每天每15分鐘更新一次，例如：今天晚上7時15分，便可在手機預約2個月後晚上7時15分的時段；今天晚上8時半，便可預約2個月後晚上8時半，如此類推。

香港壽司郎荔枝角店今日（4月6日）正式開幕，手機預約已爆滿。（香港壽司郎Facebook圖片）

港府對餐飲業實施的限客令下，壽司郎亦有調整安排，現時已經手機預約的客人會優先安排入座，若預約人數超過4位，將安排分枱入座；對Walk-in名額會作出調整以及限制；店內顧客人數會保持或少於正常座位的一半等。

【疫市營商】船皇38元抗疫餐吸客　熊本燒肉外賣可租燒烤爐

由於入座率有限制，有網民提議壽司郎開設外賣，但壽司郎指，香港暫時沒有提供外賣服務，但在不久的將來將會推出不同服務給大家選擇。

【疫市營商】英之傑推車廂消毒488元　吸引車主消毒順道試車

責任編輯：朱悅瀅

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