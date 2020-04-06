【油價大戰】俄主權基金放風 沙俄「非常非常接近」共識

▲ 俄羅斯直接投資基金透露，沙特及俄羅斯非常接近達成共識。

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）減產談判再傳出新消息，OPEC+會議突然推遲後，俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）放風指，沙特及俄羅斯非常非常接近（very, very close）達成共識。

消息令國際油價跌幅收窄，紐約期油跌1.7%，報27.86美元；布蘭特期油跌近1.2%，報33.69美元。

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德米特理耶夫接受CNBC訪問時指，整個市場都明白，減產協議十分重要，會帶來重大穩定。被問到沙特及俄羅斯能否在本周達成某種協議，他稱情況非常正面，直指非常非常接近達成協議，強調俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦曾稱減產協議重要。

德米特理耶夫透露，俄羅斯正與美國政府緊密合作，讓美國油企參與減產。他表示，世界很可能迎來經濟大衰退，沙特、俄羅斯、美國等國，必須採取行動穩住市場，為世界帶來穩定。

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記者：林建忠

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