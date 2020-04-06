  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【油價大戰】俄主權基金放風 沙俄「非常非常接近」共識

環球經濟金融 15:58 2020/04/06

分享：

俄羅斯直接投資基金透露，沙特及俄羅斯非常接近達成共識。

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）減產談判再傳出新消息，OPEC+會議突然推遲後，俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）放風指，沙特及俄羅斯非常非常接近（very, very close）達成共識。

消息令國際油價跌幅收窄，紐約期油跌1.7%，報27.86美元；布蘭特期油跌近1.2%，報33.69美元。

【油價暴瀉】普京強調減產要「合作進行」 暗示美國都要減

【油價暴瀉】減產無料到？OPEC+會議押後 沙俄隔空罵戰

德米特理耶夫接受CNBC訪問時指，整個市場都明白，減產協議十分重要，會帶來重大穩定。被問到沙特及俄羅斯能否在本周達成某種協議，他稱情況非常正面，直指非常非常接近達成協議，強調俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦曾稱減產協議重要。

德米特理耶夫透露，俄羅斯正與美國政府緊密合作，讓美國油企參與減產。他表示，世界很可能迎來經濟大衰退，沙特、俄羅斯、美國等國，必須採取行動穩住市場，為世界帶來穩定。

【英國疫情】英超籲減薪30% 朗尼：無恥

【全球疫情數據】新增確診急回落 各國見頂未懶人包

【油價大戰】惠譽：倘OPEC+談判無果 油價恐冧至個位數

記者：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【油價大戰】惠譽：倘OPEC+談判無果 油價恐冧至個位數
今日
【油價大戰】惠譽：倘OPEC+談判無果 油價恐冧至個位數
【油價暴瀉】美國頁岩油企嚴重負債 部分恐違約倒閉
2020/03/10
【油價暴瀉】美國頁岩油企嚴重負債 部分恐違約倒閉
據報普京稱產油國或減產1000萬桶 油價再漲逾1成
2020/04/04
據報普京稱產油國或減產1000萬桶 油價再漲逾1成
【油價暴瀉】減產無料到？OPEC+會議押後 沙俄隔空罵戰
2020/04/05
【油價暴瀉】減產無料到？OPEC+會議押後 沙俄隔空罵戰
【油價暴瀉】普京強調減產要「合作進行」 暗示美國都要減
2020/04/05
【油價暴瀉】普京強調減產要「合作進行」 暗示美國都要減
地緣政治 經濟 普京 布蘭特期油 石油期貨 紐約期油 俄羅斯 美國 石油輸出國組織 石油

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間16:00）

下一篇文章

英媒：中國製口罩市場如「瘋人院」 價高者得掀混戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增
【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間16:00）
【新冠疫情】世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用
【新冠疫情】世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用
【美國疫情】「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約
【美國疫情】「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
【美國疫情分佈圖】確診33萬 增幅回落見曙光
【美國疫情分佈圖】確診33萬 增幅回落見曙光