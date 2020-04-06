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新葵芳花園突然減價　即日逾10組客睇樓爭盤

股樓投資 18:31 2020/04/06

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雖然新冠肺炎肆虐，加上經濟前景未明，惟市民仍渴望上車，搶購減價盤。中原鍾慧儀說，新葵芳花園E座高層04室，實用面積400平方呎，兩房間隔，今年3月初放盤，叫價670萬元。及至近日，原業主因有迫切需要套現換樓，終減價至630萬元。由於價錢吸引，減價當日吸引逾10組客睇樓，單位終以615萬元易手，實用呎價15,375元。據了解，原業主於2014年6月，以371萬元買入單位，現帳面獲利244萬元。

代理續指，新買家為上車客，睇樓近一年，因鍾情港鐵站上蓋物業，故特別喜歡新葵芳花園，一直等待價錢回落，及至近日，見上述單位減價，且附裝修，而且價錢吸引，故即斥資入市。

屯門澤豐花園　逾6組客排隊睇樓

中原戴祖強說，屯門澤豐花園1座中層C室，實用面積433平方呎，放盤叫價460萬元，於周六早上吸引逾6組客排隊睇樓，其中一組買家即場洽購，業主爽快答應減價25萬元。單位最終以435萬元易手，實用呎價10,046元。據了解，原業主於2013年8月，以225萬元買入單位，現帳面賺210萬元。代理續說，新買家為上車客，趁樓價回落，積極物色心水盤，見上址質素高，而且樓價吸引，故果斷拍板入市。

雖然新冠肺炎肆虐，加上環球股市早前接連急跌，惟不少上車客認為，樓價難再大跌，而且筍盤難求，故情願盡快入市，以致早前二手成交量回升。不過，目前筍盤不多，加上受「限聚令」影響，料二手成交量將進一步回落。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 新葵芳花園 澤豐花園

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