【美元荒不再】中信証券︰A股見底「三大訊號」漸明確 4月料再現漲勢

▲ 中信証券表示，A股料於4月展開新一輪漲勢。

全球股市逐漸見穩，中信証券發表研究報告指出，內地A股見底的三大訊號逐漸明確，包括全球「美元荒」的流動性風險緩解，市場從恐慌期切入冷靜期；國內流動性增加，北向資金恢復淨流入；中央政治局會議凝聚共識後，貨幣、財政等政策加速。該行認為，A股在4月將開啓今年的第二輪上漲。

中信証券表示，聯儲局針對性政策下，美匯指數衝高回落，「美元荒」基本結束。美股也從恐慌性拋售中緩和。另外，近期產油國頻繁表態釋放供應端積極信號，提振推動油價上漲。全球流動性危機緩解，風險資產的定價機制修復，市場從恐慌期切入冷靜期。

資金料加速流入A股

報告又指出，上周北向資金累計淨流入81億元（人民幣.下同），其中配置型資金是主導，淨流入103億元。滬深300最新2020年PE爲11.1倍，吸引力都很強；此外，由於中國疫情控制得當，基本面趨勢向上，貨幣匯率穩定，且市場容量夠大，A股在全球資金再配置的過程中競爭力明顯較強。產業資本回購和增持日益頻繁。隨着疫情好轉，再融資政策補充進一步明確，預計上市公司再融資與引進戰投的趨勢會加速，產業資本入場會提速。

另外，3月27日中央政治局會議釋放了明確的信號，各類政策密集落地。料未來汽車、家庭電器等可選消費將成爲消費政策支持的重點。

中信証券認為，未來關注點之一是海外疫情，預計歐美疫情不會失控，歐洲大部分國家日增確診高點已逐步明確；美國疫情傳播壓力大，但預計4月中也能確認拐點。其二，是國內基本面，當前市場對國內一季度經濟數據和上市公司一季報已有充分預期，數據對市場衝擊有限。

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