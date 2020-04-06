【疫市營商】全球防疫物資難撲　多少品牌「轉行」賣口罩？

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【全球大流行】民眾留家避疫 拼圖遊戲銷量大增
新冠肺炎疫情蔓延全球，不少大企業捐款、捐贈物資，或直接加入生產防疫用品行列，共同抗疫。例如Kering集團旗下巴黎世家、Gucci和Saint Laurent等品牌，有工廠暫改為生產口罩；LVMH集團旗下的Dior、Givenchy等彩粧和香水生產綫，亦有工廠加入生產洗手液等物資。
全球各地對醫療物資、口罩的需求不斷上升。Dior生產洗手液外，還加入生產口罩行列，供應予法國的醫療團隊。而運動品牌New Balance日前亦公布，口罩的原型開發已完成，設計具有球鞋的特色並以黑色與藍色為主。現將位於美國的工廠改用於生產口罩，另外亦陸續改變其他幾間工廠，生產口罩，並預計每週生產10萬個口罩，將捐贈或成本價出售。
其他品牌亦加入生產口罩，供應予有需要人士，包括：
1. Under Armour
研發並生產便於收納的口罩，預計每週生產10萬個口罩，支援醫務工作者。
2. Lamborghini
生產醫用外科口罩和防護面罩，預計日產量達1,000個口罩，只捐贈給意大利的醫院。
3. MISBHV
生產一次性口罩，捐贈5,000個口罩給波蘭的醫院的同時，在官網限定發售一批口罩（已售罄），收入將捐贈給WHO的新冠肺炎援助基金
4. New Balance
預計每週生產10萬個口罩，將以免費捐贈或成本價出售。
責任編輯：馬意文
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