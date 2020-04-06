資金追捧防守股　公用股收租股齊反彈

市場觀望油組與俄羅斯的會議，是否能達成減產，而武漢即將解封，或代表中國進入抗疫後的復甦階段，恒指最終反彈513點收報23749點，國企指數收報9652點，升161點，大市成交額868.1億元。

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今日資金續追捧防守性較強的板塊，公用股中電（00002）、煤氣（00003）、電實（00006）齊齊升逾4%。早前獲追捧的電訊股，內地三大電訊商除了中移動（00941）升2.2%，中國電信（00728）及聯通（00728）分別升逾5%及6%，而本地電訊包括電訊盈科（00008）升逾2%，和記電訊（00215）、數碼通（00315）等升逾5%領跑行業。

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周末肺炎新增確診個案略見回落，因憂慮本地零售倒退而遭到沽壓的收租股均見反彈，希慎（00014）升3.8%、太古地產（01972）彈5.4%、太古A（00019）則升7.4%冠絕藍籌，恒隆地產（00101）彈3.2%。至於REITs則相對顯得較弱，領展（00823）升2.6%，置富產業信托（00778）升1.3%，冠君產業信託（00778）則微跌0.4%。

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