  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 16:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G】中資電訊股齊漲　花旗指今年資本開支及盈利指引有驚喜　

金融經濟 15:52 2020/04/06

分享：

花旗報告指，內地三大電訊商今年資本開支及盈利均正面。

花旗發中資電訊股報告指，中資電訊股去年業績與預期相若，且公布的今年資本開支及盈利指引給市場帶來驚喜。該行指，中移動(00941)去年純利符預期、中電信(00728)純利輕微低預期，但其今年資本開支及盈利指引均呈正面。

中移動收市升2.39%，收報62.1元；中電信升4.78%，收報2.63元；聯通升5.99%，收報5.13元。

花旗報告表示，內地三大電訊商今年資本開支指引按年升12%。當中，聯通(00762)資本開支增幅最大，按年升24.1%；中移動及中電信將分別升8.4%及9.6%。該行指，三大電訊商今年5G網絡總體資本開支合共為1560億人民幣，低於市場預期。

該行認為，三大電訊商的現金回報正在持續改善，中移動去年分派比率按年升7個百分點至56%；中電信去年派息按年持平及派息比率為44%；聯通去年派息比率按年持平為40%，但每股派息則按年升10%。

相關文章：【5G時代】香港5G正式商用　 中港概念股急升　數碼通升逾5%

【英國疫情】網絡謠傳5G設備傳播病毒 英國電訊設施疑被人為縱火

【5G手機】華為正爭取於AppGallery上架Google應用程式

立即了解【5G發展】新形勢

免費下載 hket App，

關注「全球疫情實時動態」
立即訂閱專享無間斷美股分析：

香港股票 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 中移動香港 5G 電訊商 純利 每股派息 派息比率

上一篇文章

【美元荒不再】中信証券︰A股見底「三大訊號」漸明確 4月料再現漲勢

下一篇文章

【5G手機】華為正爭取於AppGallery上架Google應用程式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
美股期貨造好期指期貨升逾700點　恒指黑期跌約60點（不斷更新）
美股期貨造好期指期貨升逾700點　恒指黑期跌約60點（不斷更新）
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）