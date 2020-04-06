【5G】中資電訊股齊漲　花旗指今年資本開支及盈利指引有驚喜　

▲ 花旗報告指，內地三大電訊商今年資本開支及盈利均正面。

花旗發中資電訊股報告指，中資電訊股去年業績與預期相若，且公布的今年資本開支及盈利指引給市場帶來驚喜。該行指，中移動(00941)去年純利符預期、中電信(00728)純利輕微低預期，但其今年資本開支及盈利指引均呈正面。

中移動收市升2.39%，收報62.1元；中電信升4.78%，收報2.63元；聯通升5.99%，收報5.13元。

花旗報告表示，內地三大電訊商今年資本開支指引按年升12%。當中，聯通(00762)資本開支增幅最大，按年升24.1%；中移動及中電信將分別升8.4%及9.6%。該行指，三大電訊商今年5G網絡總體資本開支合共為1560億人民幣，低於市場預期。

該行認為，三大電訊商的現金回報正在持續改善，中移動去年分派比率按年升7個百分點至56%；中電信去年派息按年持平及派息比率為44%；聯通去年派息比率按年持平為40%，但每股派息則按年升10%。

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