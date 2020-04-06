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疫情來襲　李嘉誠身家縮水14％　Zoom創辦人袁征成大贏家

股樓投資 16:46 2020/04/06

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胡潤研究院今日發布《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》，統計疫情爆發2個月對全球富豪的財富變化。騰訊（00700）主席馬化騰首膺中國首富，與亞里巴巴（09988）創辦人馬雲同樣以2,900億元（人民幣，下同）排名第一，超人李嘉誠則以1,700億元排名第六。

報告指出，截至2020年3月31日的兩個月，中國前十名企業家總共損失2,890億元。馬化騰第一次成為中國首富，財富近兩月減少7%，與馬雲同樣2,900億元，馬雲近兩月財富減少9%。

恒瑞醫藥和翰森制藥的孫飄揚、鐘慧娟夫婦超過許家印和李嘉誠，以2,020億人民幣排名第三。李嘉誠身家縮水14%至1,700億元，排名第六。四叔李兆基身家則減少13%至1,660億元，排名第八。

近期因疫情而大熱的視頻會議平台Zoom，其50歲創辦人袁征近兩月財富增長最快，增長了77%，達到565億元。呼吸機等醫療設備制造商邁瑞58歲的徐航近兩月財富增長26%，達到950億元。

全球富豪榜方面，百強企業家近兩月財富損失13%或2.6萬億元，蒸發了過去兩年半所創造的財富。

Amazon創辦人謝菲·貝索斯（Jeff Bezos）以9,300億元續膺全球首富。比爾·蓋茨（Bill Gates）及股神巴菲特（Warren Buffett）則以6,500億及5,900億元排名第二及第三。

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撰文 : 李兆明

疫情 貝索斯 巴菲特 馬雲 許家印 馬化騰 李嘉誠

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