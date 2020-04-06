【中國星巴克】瑞幸咖啡造假醜聞　董事長：非常羞愧、痛心

在美國上市的瑞幸咖啡（LK.US），早前因涉嫌22億元財務造假，股價一度急瀉76%，瑞幸董事長陸正耀昨日在微信朋友圈發文，指個人感到非常羞愧、痛心和自責，無論獨立委員會的最終調查結果怎樣，他都會承擔應有的責任。

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他指創業初衷是想做一杯好咖啡，服務千萬用戶，但是造假事件出來後，讓太多人失望、受傷，包括投資者、合作夥伴、消費者，還有員工和他們的家人。陸正耀又說，公司在全國的數千家門店、數萬名員工還在正常運轉，在這種特殊時期，需要給一線員工們打氣，他們都是好員工，是無辜的。這個時期，公司更要穩定住運營。

狠狠的摔了一跤

在文中，陸正耀亦提及到瑞幸咖啡極速發展的問題，「過去兩年公司跑的太快，引發很多問題，現在狠狠的摔了一跤，作為董事長難辭其咎，將盡力挽回一切損失。」

對此，盒馬鮮生董事長侯毅也在朋友圈回應陸正耀的貼文，指出「今天的問題是中國創投行業普遍的浮躁和泡沫造成的，所以這次事件也是給創投行業上了很好的一課，任何違背零售基本科學規律，希望通過資本拔苗助長，風險是巨大的。」他指各類公司應該回歸零售本質，用系統強化運營效率和成本控制，寄語陸正耀能帶團隊走出困境。