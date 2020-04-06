【原油價格戰】期油ETF熱炒 應該長揸嗎？

▲ 根據市場數據，下月WTI原油期貨每桶為27.96美元，6月為30.86美元、年底為34.33美元，即正價差結構

隨市場憧憬沙特阿拉伯及俄羅斯可就原油產量達成共識，原油價格見反彈，F三星原油期ETF （03175） 今日更罕有地登上20大股票成交額榜。究竟油價近日反彈下，投資者應否視原油期貨ETF為長期核心持倉？不妨參考原油期貨價格結構。

原油期貨價格可分為正價差（contango）及負價差（backwardation），在不少情況下， 由於原油的貯存成本（storage cost）不低，每桶油每月平均計隨時1美元，故近期價格較遠期價格高，意指價格結構呈負價差。

而正價差出現時，則意味短期石油供應可能過盛，市場較少人願意用低價「接貨」買原油，然後當遠期期貨計及儲存成本因素後，形成正價差情況。當投資者長期持有期油ETF，每月將自動在價格反映儲存成本。

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目前來看，期油價格處於正價差，長期下看，持有相關ETF的投資者有機會在每月滾動轉倉（rollover）時蠶食回報。

當前原油期貨市場結構如何？根據市場數據，下月WTI原油期貨每桶為27.96美元，6月為30.86美元、年底為34.33美元，即正價差結構。

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