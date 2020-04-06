  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【原油價格戰】期油ETF熱炒 應該長揸嗎？

金融經濟 16:08 2020/04/06

分享：

根據市場數據，下月WTI原油期貨每桶為27.96美元，6月為30.86美元、年底為34.33美元，即正價差結構

隨市場憧憬沙特阿拉伯及俄羅斯可就原油產量達成共識，原油價格見反彈，F三星原油期ETF （03175） 今日更罕有地登上20大股票成交額榜。究竟油價近日反彈下，投資者應否視原油期貨ETF為長期核心持倉？不妨參考原油期貨價格結構。

原油期貨價格可分為正價差（contango）及負價差（backwardation），在不少情況下， 由於原油的貯存成本（storage cost）不低，每桶油每月平均計隨時1美元，故近期價格較遠期價格高，意指價格結構呈負價差。

而正價差出現時，則意味短期石油供應可能過盛，市場較少人願意用低價「接貨」買原油，然後當遠期期貨計及儲存成本因素後，形成正價差情況。當投資者長期持有期油ETF，每月將自動在價格反映儲存成本。

相關文章：油價下跌紐約期油跌逾7%　報道指OPEC+會議推遲至周四召開

目前來看，期油價格處於正價差，長期下看，持有相關ETF的投資者有機會在每月滾動轉倉（rollover）時蠶食回報。

當前原油期貨市場結構如何？根據市場數據，下月WTI原油期貨每桶為27.96美元，6月為30.86美元、年底為34.33美元，即正價差結構。

相關文章：【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
相關文章：【美元荒不再】中信証券︰A股見底「三大訊號」漸明確 4月料再現漲勢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

立即訂閱專享無間斷美股分析

香港股票 石油 Ｆ三星原油期（03175） 石油期貨 石油期權 石油輸出國組織 長揸 成交 股票 ETF

上一篇文章

【口罩原料】中石化回應：公司熔噴布只定向供應

下一篇文章

【美元荒不再】中信証券︰A股見底「三大訊號」漸明確 4月料再現漲勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
恒生指數全日升513點收復20天綫　滙豐升2.8%終止7連跌（不斷更新）
恒生指數全日升513點收復20天綫　滙豐升2.8%終止7連跌（不斷更新）
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）