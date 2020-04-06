【Home Office】遙距工作成新常態　企業如何支援員工？

▲ Lenovo發表調查，指大部分企業員工已大致準備好在家工作所需。（圖片來源：Lenovo）

肺炎疫情下不少企業都宣佈在家遙距工作的措施，據科企Lenovo進行的調查，大部分企業在疫情影響下，已鼓勵或要求員工在家工作，而87%員工亦已在一定程度上為在家工作的需要作好準備。

Lenovo 香港及澳門區總經理黃斌指出，該企調查顯示，僱員的工作體驗早於疫情出現前已有所轉變。而現時的特殊情況下，可見僱員願意適應和採取彈性工作安排。他又指，相信是次危機過後，勞動人口將繼續朝着在家工作的方向前進，證明企業在科技上的投資已逐漸帶來回報。

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5點建議加強團隊WFH效率

Lenovo亦提出5點貼士，具體建議企業如何建立高效率的遙距工作團隊。

1. 合適軟硬件支援：例如手提電腦必須便於攜帶，能與公司基礎設施無縫接合，並需載有視像會議技術和其他協作工具；消噪耳機和額外的大尺寸顯示屏等配件也是不可或缺的。

2. 每天定時召開團隊會議：對於實行遙距工作的團隊而言，無間斷溝通是不可或缺的。定時安排小組會議討論工作的優先次序，而非單靠在電子郵件和工作進度匯報，有助令所有成員按時完成工作。

3. 技術支援視像會議進行：視像會議和共享功能讓身處不同城市或世界各地的員工保持聯繫，員工需要獲適當的技術支援，培養能駕馭視像會議的信心。

4. 隨時保持團隊聊天室開放：除了視像頻道之外，開放一個小組聊天室能讓大家有閒聊的機會，鼓勵成員討論。

5. 鼓勵彈性工作時間：由於疫情影響學校教育、托兒及其他服務的安排，企業必須明白員工正面對平衡家庭和工作的新挑戰，並體諒員工。

責任編輯：周俊霖