「限聚令」降市民買樓意欲　周末一二手交投大挫

本港新冠肺炎疫情未見放緩，加上港府限制人群聚集，大型全新樓盤延遲登場，發展商於疫市下集中火力銷售貨尾盤，4月份首個周末新盤市場交投淡靜，綜合市場資訊，剛過去的周六、日（4月4日及5日）市場只錄約26宗一手成交，相對前一個周末錄得約45宗，交投按周跌逾42%。

市場淡靜，但仍錄得高價成交。興勝創建 （00896） 旗下長沙灣WEST PARK於周末連續兩宗成交，其中24樓B室，實用面積493平方呎，以逾962.8萬元成交，間隔為兩房，成交價再創項目售價新高紀錄，實用面積呎價19,530元。另一宗成交為18樓B室，實用面積同為493平方呎，期內以938.49萬元售出，實用面積呎價19,036元。

此外，佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯也於期內錄得2宗成交，其中一宗為花園特色戶成交，單位為1座1樓F室，屬1房花園特色戶，單位面積291平方呎，連138平方呎花園，成交價597.2萬元，實用面積呎價為20,522元。另一成交為1A座32樓F室，實用面積為299平方呎，間隔屬1房，以549.1萬元成交，實用面積呎價18,365元。

此外，華懋旗下青山公路琨崙日前也透過招標沽出藍彩鑽9B號特色單位，成交價3212.8萬元（連車位），實用面積2,324平方呎，另連572方呎平台和180方呎天台，實用面積呎價13,890元。至於新地（00016）旗下將軍澳日出康城晉海II，日前售出3A座2樓E室，單位實用面積559平方呎，間隔為3房，連232平方呎平台，以983.2萬元售出，實用面積呎價17,588元。

二手成交也同樣大跌，十大屋苑周末交投量重回個位數水平，據中原地產數據，剛過去的周末，十大屋苑僅錄得7宗成交，按周下跌53.3%，創8周新低，多達6個屋苑捧蛋收場。成交量以嘉湖山莊成交最多，錄得4宗，美孚新邨、麗港城及映灣園各錄1宗交投。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「限聚令」下，大部份市民選擇留家避疫，睇樓活動大減，影響二手交投步伐，加上願意大幅減價的業主早於2月及3月擴大議幅，平價筍盤早已被市場吸納，減價盤減少，亦令交投進一步放緩，二手未來走勢還看疫情發展。

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