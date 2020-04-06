【5G手機】華為正爭取於AppGallery上架Google應用程式

▲ 華為最新發布的P40 Pro無法使用Google的應用程式。

外電報道，華為正在通過努力，希望Google的應用程式能夠於華為AppGallery中上架，讓華為海外用戶也能夠使用Google服務。早前亦有消息指出，Google正向美國政府申請恢復與華為的合作。目前華為手機雖然仍然可以使用開源的Andriod系統，但是不能夠獲得Google的GMS服務使用授權。

這意味着華為新發布的5G旗艦手機P40 Pro將無法訪問Google Play以及其他屬於Google的應用程式（如YouTube、Gmail等 ）。

除了華為及Google談判希望恢復GMS授權外，華為亦推出了HMS服務及AppGallaery應用商店，希望能取代蘋果的App Store以及Google的Google Play，為自家手機提供統一的應用下載渠道。

至於AppGallery的發展情況，華為消費者業務CEO余承東早前採訪時表示，像Facebook、Twitter等日常應用很快將會上架到AppGallery。

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