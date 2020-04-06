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【5G手機】華為正爭取於AppGallery上架Google應用程式

金融經濟 15:19 2020/04/06

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華為最新發布的P40 Pro無法使用Google的應用程式。

外電報道，華為正在通過努力，希望Google的應用程式能夠於華為AppGallery中上架，讓華為海外用戶也能夠使用Google服務。早前亦有消息指出，Google正向美國政府申請恢復與華為的合作。目前華為手機雖然仍然可以使用開源的Andriod系統，但是不能夠獲得Google的GMS服務使用授權。

這意味着華為新發布的5G旗艦手機P40 Pro將無法訪問Google Play以及其他屬於Google的應用程式（如YouTube、Gmail等 ）。

除了華為及Google談判希望恢復GMS授權外，華為亦推出了HMS服務及AppGallaery應用商店，希望能取代蘋果的App Store以及Google的Google Play，為自家手機提供統一的應用下載渠道。

至於AppGallery的發展情況，華為消費者業務CEO余承東早前採訪時表示，像Facebook、Twitter等日常應用很快將會上架到AppGallery。

相關文章︰【中美貿易戰】華為：海外銷售預計損失100億美元　貿戰持續將促「中國芯」發展

【自動駕駛】華為擬大力推進自動駕駛技術開發 冀於2025年成內地龍頭

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