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【美國疫情】美媒：羅斯福號遭革職前艦長確診

環球社會熱點 15:01 2020/04/06

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美國的新冠肺炎疫情持續，美軍航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）多人感染新冠病毒，艦長克羅澤（Brett Crozier）去信求助，而遭美國海軍革職。美國《紐約時報》報道，克羅澤確診感染新冠肺炎，懷疑於下船前已感染。

【美國疫情】本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

【美國疫情】羅斯福號航母百人染病 艦長求救信件曝光遭革職

羅斯福號出現集體感染，艦長克羅澤早前致函上級求救，指羅斯福號空間不足以隔離染病人員，要求讓羅斯福號全員下船隔離檢疫。美國海軍上周四（2日）以克羅澤「判斷力差」（poor judgment）為由，解除克羅澤的職務。

《紐約時報》周日（5日）引述克羅澤的2名同學指，克羅澤上周四（2日）遭撤職前，已開始出現新冠肺炎症狀。2名同學又指，克羅澤在關島海軍基地接受隔離，但目前仍未知他於何時接受病毒檢測及取得結果。

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【英國疫情】約翰遜入院 隔離十日未退燒

羅斯福號上月27日抵達美國關島，所有船員必須進行病毒測試及呈陰性結果，才能上岸進行隔離。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周日表示，航母上半數人已接受病毒檢測，其中155名船員確診新冠肺炎，暫未出現住院病例。

取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織

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美國《紐約時報》報道，美軍航母羅斯福號前艦長克羅澤確診感染新冠肺炎，懷疑於下船前已感染。

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