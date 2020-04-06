【Home Office】Skype重推「Meet Now」對抗Zoom　毋需安裝免費開會

▲ Skype日前在Twitter發表文章，表示用家現時已可使用Meet Now線上會議功能。

受到新型冠狀病毒疫情影響，不少企業都推行在家工作，利用視像會議軟件溝通，Zoom更已成為現時各大企業或教育機構最常用的視像軟件之一。「元老級」視像軟件Skype在疫情中慘被搶奪風頭，因此近日為與Zoom抗衡，重新推出「Meet Now」功能，讓用家毋需安裝軟件，都可在線上舉行會議。

>>>【Home Office】Microsoft推WFH後視像使用率大增 提升效率有法

>>>【Home Office】蘋果裝置WFH官方教學 提升在家工作效率

Skype日前在Twitter發表文章，表示用家現時已可使用Meet Now線上會議功能。用家僅需點按滑鼠三次，即可快速開啟會議。參加者可直接透過Meet Now網站產生的連結進入會議，若使用者本身有安裝Skype，就會直接彈出軟件進入；但若沒有安裝Skype，就會透過Google Chrome或Microsoft Edge瀏覽器，開啓Skype網頁版並進入會議室。

除此之外，Meet Now亦提供個人背景模糊、文件內容共享、及30天的會議內容記錄存取功能。

>>>【Home Office】微軟雲端服務使用率爆升775%

>>>【Home Office】微軟新功能 助上班族演講、管理財務兼教仔

事實上，Meet Now並非首次登場。Skype近日再次重新推出，外媒The Verge指相信Skype是藉此方法，拉回舊客戶。而且早前Zoom多次被媒體及調查機構發現軟件存有漏洞，甚至有竊聽的情況出現，開始有不少企業反對及禁用該軟件。到底是次Skype能否藉此機會，重新挽回或吸引更多用戶呢？

Skype Meet Now功能連結：https://www.skype.com/en/free-conference-call/

責任編輯：曾曉汶

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l