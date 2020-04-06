  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 17:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Home Office】Skype重推「Meet Now」對抗Zoom　毋需安裝免費開會

科技 16:45 2020/04/06

分享：

Skype日前在Twitter發表文章，表示用家現時已可使用Meet Now線上會議功能。

受到新型冠狀病毒疫情影響，不少企業都推行在家工作，利用視像會議軟件溝通，Zoom更已成為現時各大企業或教育機構最常用的視像軟件之一。「元老級」視像軟件Skype在疫情中慘被搶奪風頭，因此近日為與Zoom抗衡，重新推出「Meet Now」功能，讓用家毋需安裝軟件，都可在線上舉行會議。

>>>【Home Office】Microsoft推WFH後視像使用率大增　提升效率有法

>>>【Home Office】蘋果裝置WFH官方教學　提升在家工作效率

Skype日前在Twitter發表文章，表示用家現時已可使用Meet Now線上會議功能。用家僅需點按滑鼠三次，即可快速開啟會議。參加者可直接透過Meet Now網站產生的連結進入會議，若使用者本身有安裝Skype，就會直接彈出軟件進入；但若沒有安裝Skype，就會透過Google Chrome或Microsoft Edge瀏覽器，開啓Skype網頁版並進入會議室。

除此之外，Meet Now亦提供個人背景模糊、文件內容共享、及30天的會議內容記錄存取功能。

>>>【Home Office】微軟雲端服務使用率爆升775%

>>>【Home Office】微軟新功能　助上班族演講、管理財務兼教仔

事實上，Meet Now並非首次登場。Skype近日再次重新推出，外媒The Verge指相信Skype是藉此方法，拉回舊客戶。而且早前Zoom多次被媒體及調查機構發現軟件存有漏洞，甚至有竊聽的情況出現，開始有不少企業反對及禁用該軟件。到底是次Skype能否藉此機會，重新挽回或吸引更多用戶呢？

Skype Meet Now功能連結：https://www.skype.com/en/free-conference-call/

責任編輯：曾曉汶

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
2020/03/22
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
【Home Office】BlackBerry通訊方案免費試用　助企業遙距工作
2020/03/31
【Home Office】BlackBerry通訊方案免費試用　助企業遙距工作
【Home Office】LINE電腦版更新　視像通話可用濾鏡兼模糊背景
2020/02/25
【Home Office】LINE電腦版更新　視像通話可用濾鏡兼模糊背景
【Home Office】Zoom推出「Zoom Phone」 即時進行電話會議
2020/02/14
【Home Office】Zoom推出「Zoom Phone」 即時進行電話會議
疫情 在家工作 Skype Microsoft Google Twitter 冠狀病毒 Google Chrome 滑鼠

下一篇文章

【Home Office】遙距工作成新常態　企業如何支援員工？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美兩兒童起訴Google　涉收集生物識別數據
美兩兒童起訴Google　涉收集生物識別數據
Zoom終於出手　4月5日起與會者要用密碼兼獲主持人批准
Zoom終於出手　4月5日起與會者要用密碼兼獲主持人批准
Zoom漏洞不停爆　袁征發公開聲明致歉
Zoom漏洞不停爆　袁征發公開聲明致歉
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【iPhone SE】新iPhone SE隨時現身　整理至今傳聞4大重點
【iPhone SE】新iPhone SE隨時現身　整理至今傳聞4大重點
傳新iPhone SE4月4日開放預訂　外媒提前曝光手機規格
傳新iPhone SE4月4日開放預訂　外媒提前曝光手機規格