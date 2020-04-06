【新加坡紓困】新加坡推第三輪51億坡元紓困措施 補貼員工75%薪金 派錢600坡元

▲ 新加坡政府不足兩個月內三度推出經濟紓困措施。

受新冠疫情困擾，新加坡政府繼早前兩次總值約550億坡元的疫情紓困措施後，今日宣布推出第三輪經濟紓困措施，緩解新冠肺炎疫情為企業、員工和家庭帶來的影響。據悉，第三輪刺激方案總值51億坡元（約275.56億港元），其中政府將資助企業向員工發放薪金，補貼所有本地員工4月份75%的薪金，每名成年國民可獲600坡元（約3240港元）應急現金。

新加坡副總理兼財政部部長王瑞杰表示，今輪紓困措施命名為《團結預算案》。他指，落實預計第三輪刺激方案後，估計預算缺口為國內生產總值（GDP）的8.9%。此前，新加坡估計預算赤字為GDP的7.9%。

事實上，新加坡政府已先後於2月18日及3月26日推出紓困措施。

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