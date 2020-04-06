  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 15:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

英媒：中國製口罩市場如「瘋人院」 價高者得掀混戰

環球社會熱點 14:53 2020/04/06

分享：

英媒：中國製口罩市場如「瘋人院」 價高者得掀混戰

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，惟口罩等醫療物資短缺。有英媒報道指，中國口罩製造商市場如「瘋人院」（madhouse），只要買方願意高價、付款速度最快就獲優先供貨。報道又形容，在中國製口罩市場已出現「金錢至上」的現象，掀起一場搶購口罩的混戰。

英國《衛報》報道指，上海紡織品公司Golden Pacific Fashion and Design行政總裁克羅蒂（Michael Crotty）表示，現時中國製口罩市場出現不尋常的現象，廠商會要求買家在出貨前需支付全額款項，並會對出最高價及最快付款的買家優先供貨。

日本頒緊急令2條件已滿足其一 專家再施壓

安倍推介日本新藥 特朗普極感興趣 催FDA批准使用

克羅蒂坦言，現時在中國口罩市場是「有錢能使鬼推磨」，口罩工廠只是關注買方有否匯款至其銀行帳戶、何時匯款，以及最先匯款。

英國廣播公司（BBC）早前報道指，美國以高價從德國手上「橫刀奪愛」，搶走一批原供柏林警方使用，由美國企業於中國的廠房生產的FFP2及FFP型口罩，惟華府否認相關指控。

英超籲減薪30% 朗尼：無恥

英國首相倒下怎麼辦？英憲法：無「Plan B」

克羅蒂指，口罩工廠要求買方在下定單時先支付一半的費用，在口罩出貨前則要支付另一半的貨用。克羅蒂表示，在以往的環境，因詐騙的情況屢見不鮮，對於許多買家而言，尤其是那些動用到納稅人資金的買家來說，這些條款是無法接受的。

克羅蒂亦表示，口罩工廠亦拋棄了以往的規定，開始接受一些從未聽過的買家定單，他形容這情況極不尋常。

美國「截劫」20萬口罩 德國斥：現代海盜

愛爾蘭總理重披醫生袍 上前線助抗疫

另外，隨著多國指出由中國進口的口罩質素欠佳，中國當局對口罩工廠採取管制，當局只向曾在中國國內市場上出售過的口罩的企業提供認證。克羅蒂指，僅得20%的中國口罩製造商可獲得此認證。

不過，克羅蒂指出，即使有部份口罩工廠沒有得到認證，但若表明該些口罩僅用於個人或商業用途，仍可以出口。

約翰遜入院 隔離十日未退燒

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【日本疫情】頒緊急令2條件已滿足其一 專家再施壓
今日
【日本疫情】頒緊急令2條件已滿足其一 專家再施壓
【美國疫情】安倍推介日本新藥 特朗普極感興趣 催FDA批准使用
今日
【美國疫情】安倍推介日本新藥 特朗普極感興趣 催FDA批准使用
【英國疫情】英超籲減薪30% 朗尼：無恥
今日
【英國疫情】英超籲減薪30% 朗尼：無恥
【英國疫情】首相倒下怎麼辦？英憲法：無「Plan B」
今日
【英國疫情】首相倒下怎麼辦？英憲法：無「Plan B」
愛爾蘭總理重披醫生袍 上前線助抗疫
今日
愛爾蘭總理重披醫生袍 上前線助抗疫
傳染病 疫情 口罩 英國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間15:00）

下一篇文章

【日本疫情】頒緊急令2條件已滿足其一 專家再施壓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增
【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增
【美國疫情分佈圖】確診33萬 增幅回落見曙光
【美國疫情分佈圖】確診33萬 增幅回落見曙光
【新冠疫情】世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用
【新冠疫情】世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間15:00）
【美國疫情】「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約
【美國疫情】「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫