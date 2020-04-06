英媒：中國製口罩市場如「瘋人院」 價高者得掀混戰

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間15:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，惟口罩等醫療物資短缺。有英媒報道指，中國口罩製造商市場如「瘋人院」（madhouse），只要買方願意高價、付款速度最快就獲優先供貨。報道又形容，在中國製口罩市場已出現「金錢至上」的現象，掀起一場搶購口罩的混戰。
英國《衛報》報道指，上海紡織品公司Golden Pacific Fashion and Design行政總裁克羅蒂（Michael Crotty）表示，現時中國製口罩市場出現不尋常的現象，廠商會要求買家在出貨前需支付全額款項，並會對出最高價及最快付款的買家優先供貨。
克羅蒂坦言，現時在中國口罩市場是「有錢能使鬼推磨」，口罩工廠只是關注買方有否匯款至其銀行帳戶、何時匯款，以及最先匯款。
英國廣播公司（BBC）早前報道指，美國以高價從德國手上「橫刀奪愛」，搶走一批原供柏林警方使用，由美國企業於中國的廠房生產的FFP2及FFP型口罩，惟華府否認相關指控。
克羅蒂指，口罩工廠要求買方在下定單時先支付一半的費用，在口罩出貨前則要支付另一半的貨用。克羅蒂表示，在以往的環境，因詐騙的情況屢見不鮮，對於許多買家而言，尤其是那些動用到納稅人資金的買家來說，這些條款是無法接受的。
克羅蒂亦表示，口罩工廠亦拋棄了以往的規定，開始接受一些從未聽過的買家定單，他形容這情況極不尋常。
另外，隨著多國指出由中國進口的口罩質素欠佳，中國當局對口罩工廠採取管制，當局只向曾在中國國內市場上出售過的口罩的企業提供認證。克羅蒂指，僅得20%的中國口罩製造商可獲得此認證。
不過，克羅蒂指出，即使有部份口罩工廠沒有得到認證，但若表明該些口罩僅用於個人或商業用途，仍可以出口。
【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l