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趁疫市跌價尋寶　父母補貼首期成交增多

股樓投資 16:57 2020/04/06

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新冠肺炎肆虐，樓價持續跌，愈來愈多業主願意減價賣樓，不少父母趁機入市，補貼首期助子女置業。綜合市場消息，有關成交近期明顯增多，普遍集中新界區。事實上，新界區樓價向來較平，自然吸引買家疫市尋寶。

父母客愛到新界尋筍盤

祥益林家倫說，天水圍嘉湖山莊1期9座低層F室，實用面積449平方呎，剛以493萬元易手，實用呎價10,980元。代理說，自去年6月，買家母親已積極物色單位，讓女兒及早置業，但一直心大心細，未敢貿然入市，直至遇到上述單位。

美聯陸楚江說，馬鞍山迎海19座低層D室，實用面積497平方呎，早前以760萬元易手，實用呎價15,292元。代理續說，新買家30多歲，本身住啟德區，因屯馬綫開通後，慕名入馬鞍山搵樓，睇樓約一星期，參觀多伙單位，包括居屋舊樓，終購入樓齡較新的迎海，打算承造九成按揭，並獲雙親資助一半首期。

父母普遍資助部分首期

美聯李錦榮說，東涌東堤灣畔3座高層D室，實用面積521平方呎，剛以680萬元易手，實用呎價13,051元。他續說，買家打算承造八成按揭，獲父母資助部分首期。市場消息指，粉嶺中心E座高層1室，實用面積368平方呎，早前以493萬元易手，實用呎價13,397元。據了解，買家打算承造八成按揭，而其母則資助一半首期。

市區方面，也有父母資助入市的成交。利嘉閣鮑允中說，為助子女置業，有父母早前出資528萬元，購入九龍灣淘大花園M座低層4室，單位實用面積322平方呎，呎價約16,398元。

相關文章：父母助子女上車　528萬購淘大花園

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 粉嶺中心 東堤灣畔 嘉湖山莊 淘大花園

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