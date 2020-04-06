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美國Apple store停業至5月　WFH零售員工可獲津貼

科技 17:30 2020/04/06

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美國的新冠肺炎疫情仍然嚴峻。較早前，蘋果（Apple）為減少疫情傳播風險，宣布除了大中華區以外，全球實體店舖將會無限期關閉。近日有消息指，蘋果將會繼續關閉美國Apple store，直至今年5月。

美國的新冠肺炎疫情仍然嚴峻。較早前，蘋果（Apple）為減少疫情傳播風險，宣布除了大中華區以外，全球實體店舖將會無限期關閉。近日有消息指，蘋果將會繼續關閉美國Apple store，直至今年5月。

據彭博社報道，蘋果於上週向員工發放內部文件指，由於疫情持續爆發，美國Apple Store將會繼續關閉，員工在家工作安排維持到5月初。蘋果表示，未來公司會監控不同分店的情況，執行的團隊每天都要開會，因應情況採取措施。另外據Business Insider報道，蘋果亦向需要在家工作的員工發放補助金100美元，用以購買在家工作時所需設備，如桌椅等等，該企亦考慮向需要升級家中寬頻計劃的員工提供補貼。

<<【新冠肺炎】Apple鼓勵全球員工在家工作　以防疫症擴散

<<【新冠肺炎】蘋果Apple store無限期停業　大中華地區除外
　　
上個月，Apple宣布全球 Apple Store 停業，曾經表示暫定在3月27日重開，不過後來就改為「無限期關閉」。據彭博社報道，零售業務及人事高級副總裁O’Brien曾向員工表示，美國以外的實體店有機會在4月上旬開業，不過蘋果宣布延遲停業，目前未能在停業的寬限期取回寄存維修產品的顧客，可能要再等官方作進一步安排。

責任編輯：李寶如

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