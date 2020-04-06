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【日本疫情】頒緊急令2條件已滿足其一 專家再施壓

環球社會熱點 14:30 2020/04/06

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日本疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數已突破3,000，據報明日（7日）發布「緊急事態宣言」（即緊急狀態）。日媒報道指，日本進入緊急狀態有2個條件，經濟大臣承認，目前已滿足其一。醫學界繼續向政府施壓，要求頒緊急狀態令。

【日本疫情】安倍或明頒緊急事態宣言 限民眾外出

【日本疫情】緊急狀態何以惹爭議？各國緊急令權力一覽

《日經》中文網報道，根據《特別措施法》，發布緊急事態宣言須滿足2個條件

  • （1）有可能對國民生命和健康造成顯著及重大的損害
  • （2）疫情在全國、並迅速蔓延，有可能對國民生活和經濟造成巨大影響

負責應對疫情的經濟大臣西村康稔在國會答辯中透露，由於重症患者增加，第1個條件「已經滿足」。

日本政府關注，東京感染範圍是否擴大。

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惟是否符合第2個條件，存在意見分歧。外界認為，城市地區的感染擴大，但同時也有其他地區感染人數較少，現階段難斷言出現「全國蔓延」。

日本政府關注，東京感染範圍是否擴大。如果作為交通樞紐的東京疫情惡化，在全國蔓延的風險也隨之提高；一旦東京確診人數急增，或可以總括而言，已符合宣布緊急事態的條件。

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日本醫師會上周（4月1日）再次呼籲，政府宣布進入緊急狀態，指醫護倘受感染，將無法向國民提供適當的治療，強調日本醫療處於危機狀態。

不過，對於緊急事態宣言的實際效果，外界亦存不同看法。一旦發布了宣言，都道府縣知事有權根據法律，要求民眾避免外出，但這些措施仍非強制，也沒有罰則。

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