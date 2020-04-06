【美國疫情】安倍推介日本新藥 特朗普極感興趣 催FDA批准使用

▲ 日本首相安倍晉三向美國總統特朗普推介的新藥Avigan，獲特朗普特別關注，向FDA施壓要求批准使用。（資料圖片）

日本富士菲林（Fujifilm）旗下藥企研究的抗流感新藥Avigan，經臨床研究，發現對新冠病毒有一定療效，日本首相安倍晉三向美國總統特朗普（Donald Trump）推介Avigan後，特朗普政府瞬即向美國食品及藥物管理局（FDA）施壓，要求批准緊急使用Avigan。

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Politico引述知情美國官員指，特朗普早前與安倍晉三討論此藥後，對新藥充滿熱情，白宮正向有關部門施壓，要求FDA給予緊急使用許可，接受日本捐贈的Avigan。

中國及日本曾聯手對Avigan進行測試，發現對新冠病毒有一定療效，中國內地科學家亦對此藥相當推崇。惟環球監管機構及美國科研人員，一直對Avigan的副作用憂慮，如可能導致嬰兒出現先天缺陷，認為單靠內地科學家的數據並不足夠。

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惟新冠疫情下，特朗普多次催促有關部門加快步伐，官員形容情況不尋常，稱白宮態度似乎十分堅決，相關官員感受到壓力。FDA的一貫行事方式，是按科學事實辦事，保持政治中立，白宮的壓力恐對FDA這些原則構成衝擊。

日本及富士菲林多年來一直游說美國政府接受Avigan，但衛生官員多次拒絕。南韓官員較早前亦拒絕將此藥用於治療新冠肺炎，因為該藥不但療效上缺乏足夠證據，更有出現嚴重副作用風險。

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美國新冠病毒疫情嚴重，總統特朗普急於求成，曾公開向公眾提及兩款抗瘧疾藥，羥氯喹（hydroxychloroquine）及磷酸氯喹（chloroquine）對新冠病毒療效。

羥氯喹及磷酸氯喹有療效之說仍欠足夠醫學證據，不少政府官員亦警告藥物未必有用，籲特朗普等待臨床研究結果，惟FDA因事態緊急，決定去馬，已批准用於治療新冠肺炎。

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責任編輯：林建忠

編按：本文為新聞報道內容，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見。

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