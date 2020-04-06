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動物森友會熱爆全球　婆婆級玩家也沉迷【有片】

科技 15:28 2020/04/06

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受疫情影響，不少人留在家中打機來消磨時間。近日，任天堂開發的Switch版《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）遊戲掀起全球熱潮。英國有一名婆婆，在遊戲的上一代3DS版本已是位廣為人知的「瘋狂玩家」，新版本推出後據報亦已加入Switch版的行列，並發表影片分享遊戲感想。

受疫情影響，不少人留在家中打機來消磨時間。近日，任天堂開發的Switch版《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）遊戲掀起全球熱潮。英國有一名婆婆，在遊戲的上一代3DS版本已是位廣為人知的「瘋狂玩家」，新版本推出後據報亦已加入Switch版的行列，並發表影片分享遊戲感想。

據悉，88歲的婆婆（Audrey）從3DS版的遊戲在2014年剛推出時就已經開始玩，至今累積遊戲時數長達4,300個小時，成為高齡資深玩家。她的孫子，獨立遊戲開發者Paul Hubans就曾在Twitter上抱怨她每天都在沉迷遊戲。

＜＜《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄　拆解爆紅之謎！

＜＜【新冠肺炎】世衛與遊戲公司合作　鼓勵市民在家打機抗疫

至到新遊戲推出後，Paul Hubans無意在遊戲論壇中，發現在新版《動物森友會》中，出現名字以婆婆的遊戲暱稱「Audie」命名的角色。事實上，有外國玩家就猜測，任天堂推出新遊戲時有特別設計， 用來答謝資深玩家的長期支持。雖然官方尚未正式回應網上的傳言，但Paul曾在Twitter上發文，表示得知祖母作為遊戲NPC角色出現時，非常感動。

網上有一群熱心人進行群眾募款，向Andrey贈送遊戲主機連遊戲同梱版，日前終於送到Andrey手上。在新公開的影片上，Audrey發表了自己對Switch版《動物森友會》的上手感想。但她表示，不捨得舊版遊戲的花田，會繼續兩款遊戲同時進行。

網上有一群熱心人進行群眾募款，向Andrey贈送遊戲主機連遊戲同梱版，日前終於送到Andrey手上。

Audrey在新公開的影片上，發表自己對Switch版《動物森友會》的上手感想。但她表示，不捨得舊版遊戲的花田，會繼續兩款遊戲同時進行。

《動物森友會》其實是一款模擬生活遊戲，玩家透過角色扮演參與一個「無人島移居計劃」，來展開全新生活。為了讓玩家更有真實的代入感，遊戲中的時間會與現實同步，玩家需要想盡辦法獲取金錢來債還房貸、欠款等等，十分貼近現實生活。

責任編輯：李寶如

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