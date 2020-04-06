【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟已集2%股權 發起人：不排除任何升級行動（第二版）

▲ 「滙豐小股東權益聯盟」召開記招。滙豐小股東李女士（左一）、順裕資產代表葉生（左三）、聯盟發起人Ken Lui（右三）及Mr. JK（右二），以及小股東黃女士（右一）。（陳靜儀攝）

滙豐 （00005） 不派息事件繼續升溫，前金管局總裁任志剛、前特首梁振英、財庫局、立法會議員先後開腔炮轟。「滙豐小股東權益大聯盟」今日召開記招，提出4大訴求，已累積收集合計2%的股權，有信心可以收集到5%股權召開特別股東大會（EGM），並促滙豐一周內回應，否則不排除將行動升級。

大聯盟夥順裕資產管理舉行新聞發布會，交代小股東訴求、收集股權進度等詳情。聯盟提出4點訴求，分別是：滙豐應保留以股代息、停發董事袍金至少一年、收集5%股量以召開股東大會、以及委任小股東代表進入董事會。

截至昨日（5日）止，聯盟已聯絡逾3000名持實物的股東，涉及總股數近2%、總市值逾100億元。當中，亦包括機構投資者、家族信託及專業投資者，單一最大的股東是本地機構投資者，其滙豐持股量市值逾5億元。

聯盟促滙豐1周內回覆

聯盟發起人之一呂宇健表示，聯盟成立3日已收集近2%股權，揚言對收集5%股份以召開EGM非常樂觀。另一發起人JK補充，聯盟成立以來亦接獲來自英國、東南亞等地的股東聯絡。

聯盟表明，會內的股東普遍不接受滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）上周的道歉，呼籲滙豐一周內再給予回覆。被問到進一步行動，呂宇健僅指不排除任何升級行動，但現階段未能透露更多。

▲ 出席記招的匯豐小股東情緒激動。李女士（圖）表示，將退休金都投放在滙豐。（陳靜儀攝）

發起人呂宇健：因此少收300萬元收益

此前，聯盟曾表明計劃入稟高等法院，研究滙豐管理層是否作出失實及誤導悾陳述。對於目前進展，呂宇健再稱未能披露更多，只透露正尋求法律意見。而JK則指，作為股東「其實亦不想循法律途徑追討」，但就期望企業決定「合法之餘亦要合情、合理」。

呂宇健本身是香港中小型業主會創辦人，亦即寶庭重建創辦人，亦是順裕資產管理的董事，他過去亦有開班教授有關合法劏房等投資課程。他自言，18歲起已開始持有滙豐，認為突然停派息的做法不公，而且損害市場利益，並透露因此而少收300萬元收益。

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