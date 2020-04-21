期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

▲ 油價趨波動下，香港期油ETF Ｆ三星原油（03175）成交大增。

國際油價急跌，不少香港投資者期望捕捉當中買賣機會。期油ETF近期成交大增，香港目前有兩家期油ETF，都是由韓資基金公司發行，除上述三星標普高盛原油ER期貨ETF （03175） ，也有未來資產的FGX原油 （03097） 。兩隻ETF產品命名「F」開首，反映3175、3097都是以投資期貨來達到投資目標。

紐約期油、布蘭特期油都屬境外期貨產品，開戶相對較複雜，追求方便或入門級的投資者，或循油企股、油價敏感股捕捉油價走勢的投資機會。不過，企業股份涉及自身管理和財務安排，難完全貼近油價表現，香港和美國期油ETF能更滿足投資者需要。

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3175、3097追蹤指數與轉倉方式均不同

據港交所網站，F三星原油期 （03175） 、FGX原油 （03097） 的追縱指數為標普高盛原油額外回報指數和標普高盛原油增強額外回報指數。

由於3175和3097都是以投資原油期貨複製油價指數表現，每月均須轉倉保持倉位，隨油價大幅波動，不同月份的期油價格價差較以往明顯，令投資界關注原油期貨「正價差」對兩大ETF表現跑輸的情況。

不過，值得注意是3175和3097轉倉方式不盡相同，令兩者受「正價差（Contango）」的影響程度都有所不同。這與新聞所報油價表現的差異，並非因為發行商追蹤有誤，而是反映產品設計的本質。

基於3175和3097所追蹤的指數不同，3175會機械式每月的月中分5日轉倉下一月份合約，如4月7日至14日，已轉倉5月份紐約期油合約，今日（20日）所反映的變幅，是以5月紐油合約價格為基礎。3175也於產品網頁列明轉倉時間表，下一轉倉將於5月7日起分5日轉倉。

3097方面，會因應「正價差」轉倉蠶食回報，當正價差達0.5%或以上，就會轉倉至當年12月份紐約期油合約。換言之，3097現時持倉的已是今年12月到期紐約期油合約，價格升跌幅度與3175明顯不同。

3175直接投資於紐油期貨合約

實務而言，3175直接投資於紐油期貨合約讓子基金緊貼指數的表現，而3097基金經理於每個曆月訂立紐油期貨合約，並預期不時會以不超過資產淨值的 20%用作購入紐油期貨合約的保證金。

若以表列兩個香港期油ETF差別，可參考以下資訊：

F三星原油期 （03175） 產品 FGX原油 （03097） 200 每手單位 500 3.51元 現價（4月21日） 1.95元 36.5億元 資產規模 1.51億元 約702元 入場費 約975元 1.48% 經常性開支 0.99% -73% 年初至今表現 -60%

以上述列表計，兩家ETF在入場費、中線追縱表現大致相若，3175流通量和市值佔優，3097就在費用上較低，但零售投資者一般較少留意開支影響。

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美國ETF 可有3倍槓桿

不少本港投資者也有美股戶口﹐美股也有油價ETF產品，規模最大的有美國石油指數基金（美：USO）。據ETF數據網站，資產總值約32.7億美元，與規模巨大的美股ETF有一定距模，但上周五交易額達13.3億美元，堪比香港的大價股交投量。

香港未有油價的槓桿或反向產品，美國就有3倍槓桿的期油ETF（美：VWTI），資產總值就僅8000萬美元。

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