【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

▲ 油價趨波動下，香港期油ETF Ｆ三星原油（03175）成交大增。

沙特和俄羅斯原油價格戰下，油價大為波動，不少香港投資者期望捕捉當中買賣機會，期油ETF近期成交大增，F三星原油 （03175） 今日股價急升9%，打入20大活躍港股，為近年少有入榜的商品ETF。

紐約期油、布蘭特期油都屬境外期貨產品，開戶相對較複雜，追求方便或入門級本地投資者，或循油企股、油價敏感股捕捉油價走勢的投資機會。不過，企業股份涉及自身管理和財務安排，難完全貼近油價表現，香港和美國期油ETF能更滿足投資者需要。

香港目前有兩家期油ETF，都是由韓資基金公司發行，除上述三星標普高盛原油ER期貨ETF （03175） ，也有未來資產的FGX原油 （03097） ， FGX原油至下午1時45分，股價更升9.7%。

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3175、3097投資WTI 紐約期油

以產品命名「F」開首，反映3175、3097都是以投資期貨來達到投資目標。

據港交所網站，F三星原油期 （03175） 、FGX原油 （03097） 的追縱指數為標普高盛原油額外回報指數和標普高盛原油增強額外回報指數。

實務而言，3175直接投資於 WTI 期貨合約讓子基金緊貼指數的表現，而3097基金經理於每個曆月訂立 WTI 期貨合約，並預期不時會以不超過資產淨值的 20%用作購入 WTI 期貨合約的保證金。

若以表列兩個香港期油ETF差別，可參考以下資訊：

F三星原油期 （03175） 產品 FGX原油 （03097） 200 每手單位 500 5.77元 現價（4月6日下午2時） 2.15元 22.42億元 資產規模 1.25億元 約1200元 入場費 約1100元 1.48% 經常性開支 0.99% -55% 年初至今表現 -56%

以上述列表計，兩家ETF在入場費、中線追縱表現大致相若，3175流通量和市值佔優，3097就在費用上較低，但零售投資者一般較少留意開支影響。

美國ETF 可有3倍槓桿

不少本港投資者也有美股戶口﹐美股也有油價ETF產品，規模最大的有美國石油指數基金（美：USO）。據ETF數據網站，資產總值約32.7億美元，與規模巨大的美股ETF有一定距模，但上周五交易額達13.3億美元，堪比香港的大價股交投量。

香港未有油價的槓桿或反向產品，美國就有3倍槓桿的期油ETF（美：VWTI），資產總值就僅8000萬美元。

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