【滙豐不派息】小股東聯盟提四要求未提遷冊 要求滙豐一星期內回應（不斷更新）

▲ 一班滙豐小股東不滿滙豐不派息，並召開記者會要求滙豐交代

滙豐 （00005） 一班小股東不滿滙豐不派息，聯同順裕資管公司召開記者會。會上小股東代表提出四項要求：

即使未能派發現金股息，滙豐亦應以股代息

滙豐管理層及董事局應停薪及董事袍金最少一年

召集至少5%股東以召開特別股東大會

委任小股東代表加入董事局

【14：35】聯盟已聯絡大型機構、家族信託等投資者，最大參與者為持股超過5億市值的本地大型機構投資者

【14：35】不排除行動升級，但未有透露具體內容

【14：33】遷冊在執行上未必符合股東最佳利益，非最優先目標之一，暫未考慮提出

【14：31】現階段正諮詢法律意見，屬初步階段；反問如只聚焦於合法上，「合情同合理既決定邊個去做呢？」，指滙豐要兼顧所有持份者利益

【14：29】現時希望得到小股東關注，稱全港市民或多或少受影響，因強積金、盈富基金等都有投資滙豐；明白銀行須遵守監管要求，銀行角色要在兩者之間得到平衡。

【14：27】現有超過300名股民加入聯盟，佔滙豐約2%股權，市值約300億元，目標是5%股份。聯盟代表指對達標非常樂觀

【14：23】有小股東聲淚俱下稱自己「等錢救命」，指自己買了1萬股，除淨前再買1萬股，又斥滙豐不應叫HK BANK，應叫UK BANK；亦有小股東稱自己等派息養老，質問滙豐「話俾又突然唔俾，有無誠信」

【14：20】呼籲前金管局總裁任志剛加入提供專業意見

【14：17】聯盟指很多小股東非常同意以股代息，形容除淨後的股市交易是「錯價」，對除淨後賣股的股東不公平

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