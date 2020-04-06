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【新冠肺炎】Google分析港人位置數據　休閒場所、公共交通工具人流大減

科技 13:57 2020/04/06

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Google發布「社區流動報告」，分析並揭示六種地方的人流變化。

新冠肺炎疫情持續，不少人為求自保，選擇不外出，留在家中抗疫。Google早前根據蒐集到的大數據，發布全球131國家及地區的「社區流動報告」，分析並揭示六種地方的人流變化。其中香港的公共交通工具及公眾地方人流大減，均超過40%。

>>>【新冠肺炎】手機使用時間急增　中國Android用戶日用手機5小時

Google指出，社區流動報告是用作協助各地政府評估措施成效，讓公共衛生專家及大眾了解人流變化，為控制疫情或作出相應對策，例如調整送貨、辦工時間或公共交通工具班次等。而報吿數據主要源於Google地圖匿名收集的用戶數據，並根據場所分類後整理，蒐集的時間為2月16日到3月29日。

香港公共交通人流跌45% 

截止3月29日，香港公共交通工具包括巴士、鐵路等，及公眾地方包括公園、沙灘人流下跌最多，分別為45%及43%；其次為零售及休閒場所如餐廳、咖啡店、商場等，人流下跌35%；而工作場所的人流則下跌24%；超級市場及藥房等商店，則僅下跌7%；而住宅範圍的人流則上升16%。

Google強調，報告嚴格遵受該公司的私隱權規定，保護民眾私隱，不會公開任何個人的所在位置，聯絡方式或活動情況。

>>>【新冠肺炎】歐洲組織研手機追蹤程式　即時通知確診病患接觸者

>>>【新冠肺炎】無口罩可求救　Facebook啟動「社區幫助」

責任編輯：曾曉汶

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